Uomini e Donne spoiler 20 settembre: evento mai accaduto prima e due ritorni

Nella puntata di mercoledì 20 settembre di Uomini e Donne continueremo ad assistere alle dinamiche che riguardano il trono classico e quello over. Dopo aver assistito al confronto tra Ida e Alessandra, e allo scontro tra gli opinionisti e Aurora ed Elio, quest’oggi ci si soffermerà su altri protagonisti.

A tal riguardo, ci sarà spazio per parlare di Gemma Galgani e delle sua frequentazione con il cavaliere chiamato Maurizio. Successivamente, poi, ci saranno anche degli ospiti speciali provenienti dal trono classico. Vediamo tutto quello che succederà.

A Uomini e Donne accadrà una cosa mai successa prima d’ora

Nel corso della puntata del 20 settembre di Uomini e Donne vedremo che Gemma e Maurizio siederanno al centro dello studio per raccontare gli sviluppi della loro conoscenza. A tal propositi, la Galgani apparirà molto entusiasta e felice, contrariamente a Maurizio. In molti, infatti, lo accuseranno di non essere realmente interessato alla dama. Stranamente, anche Tina Cipollari prenderà le difese della donna.

Successivamente, poi, la conduttrice chiederà ai tronisti di entrare in studio. In tale occasione, vedremo che si tornerà a parlare della corteggiatrice Beatrix. Quest’ultima è riuscita ad incuriosire entrambi i tronisti. Proprio per tale motivo, verranno mandate in onda le loro rispettive esterne. Per quanto riguarda Manuela, invece, di lei non si parlerà affatto, ma la giovane interverrà nel corso di un confronto molto intenso.

Spoiler 20 settembre: un confronto di fuoco

Le anticipazioni della puntata del 20 settembre di Uomini e Donne rivelano che ci saranno anche due ospiti. Prima di arrivare a questo, però, Maria De Filippi informerà Silvio circa l’arrivo di una nuova dama per conoscerlo. La donna si dirà particolarmente interessata a lui, tuttavia, il cavaliere deciderà di mandarla via. Secondo il suo punto di vista, infatti, la dama ha una vita un po’ complicata e impegnativa, pertanto, preferirà non conoscerla.

Ospiti provenienti dalla passata edizione di Uomini e Donne ci saranno Carola Carpanelli e Federico Nicotera. I due non saranno presenti in qualità di coppia, ma daranno luogo ad un confronto. La situazione diventerà particolarmente concitata, in quanto entrambi racconteranno la loro versione dei fatti, che sarà opposta. Lo studio, però, sembrerà propendere per l’ex tronista. Di loro, però, è probabile che si approfondirà nel corso della puntata del 21 settembre.