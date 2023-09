Ida Platano, avete notato cosa aveva tra i capelli a Uomini e Donne? Altro che parrucchiera…. (FOTO)

Nella puntata di ieri di ieri di Uomini e Donne c’è stato il ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione ed hanno fatto anche delle confessioni molto interessanti.

Ad ogni modo, dopo la loro ospitata, sul web si è sollevato un bel polverone. Alcuni utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare un particolare presente tra i capelli della donna. Si tratta di un clamoroso errore che una parrucchiera non dovrebbe mai commettere. Vediamo di che cosa si tratta.

Terribile gaffe di Ida Platano con i suoi capelli a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati a Uomini e Donne e sono apparsi molto innamorati. I due hanno raccontato di aver vissuto degli alti e bassi, come è normale che sia in tutte le coppie. In ogni caso, ad attirare l’attenzione di alcuni telespettatori è stato un dettaglio presente sul capo della donna. Ida si è presentata con i capelli sciolti e acconciati con dei boccoli. Il movimento che facevano alcune ciocche, però, era del tutto innaturale e strano.

Facendo uno zoom sulla sua chioma, infatti, è possibile notare una brutta gaffe che, solitamente, dei parrucchieri non dovrebbero commettere. Tra la folta capigliatura della Platano, infatti, si vedevano perfettamente delle ciocche di extension inserite per rendere la pettinatura più voluminosa. Le ciocche in questione erano attaccate tra i capelli in un modo assolutamente sbagliato poiché, di solito, esse non dovrebbero affatto vedersi. (Continua dopo la foto)

Ida svela cosa è successo e si scusa

Sul web, dunque, in men che non si dica si è scatenato un polverone. Molti telespettatori di Uomini e Donne hanno insultato Ida Platano accusandola di non essere una brava parrucchiera. In effetti si tratta di un errore piuttosto strano e bizzarro che ha sollevato dubbi e polemiche. Sulla questione è intervenuta anche la diretta interessata. Ida, infatti, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha dato spiegazione di quanto accaduto.

La donna ci ha tenuto a precisare di essere consapevole di essersi presentata a UeD in condizioni pietose ma, purtroppo, non ha avuto tempo di rimuovere le extension. Il problema, infatti, non è da ricondursi né alla bravura nell’applicarle né alla scarsa qualità delle ciocche ma, semplicemente, ad una sua negligenza. La dama avrebbe dovuto rimuoverle diversi mesi fa ma, essendo stata spesso in viaggio, non ne ha avuto modo. Sarà perdonata?