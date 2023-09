Paolo Bonolis è ben dotato? Rivelazioni scottanti e reazione di Sonia Bruganelli (FOTO)

In queste ore stanno generando molto sgomenti alcuni commenti presenti al di sotto di uno dei post di Sonia Bruganelli inerenti il suo ex marito Paolo Bonolis. Come tutti, ormai, sapranno, i due hanno deciso di interrompere il loro matrimonio.

Malgrado questo, però, hanno deciso di continuare a mantenere un rapporto cordiale e affettuoso. Stando a quanto emerso dall’intervista che la Bruganelli ha rilasciato di recente a Verissimo, pare che la donna sia ancora un po’ gelosa del suo ex. Al di sotto del suo account di Instagram, però, sono apparsi dei commenti alquanto provocatori e piccanti su Paolo, a cui Sonia non ha esitato a rispondere.

Il commento piccante su Paolo Bonolis

Il legame tra Sonia Bruganelii e Poalo Bonolis continua ad essere forte e tenace anche dopo la loro separazione. In realtà, però, i due hanno deciso di rimanere amici, escludendo completamente dalla loro vita tutto quello che riguarda la sfera passionale. Per tale ragione, se uno di loro dovesse incontrare un’altra persona dovrebbe sentirsi pienamente libero di intraprendere una nuova relazione. Le cose, però, potrebbero non essere esattamente queste.

Al di sotto di uno degli ultimi post di Instagram di Sonia, infatti, alcune donne sono intervenute facendo delle avances a Paolo Bonolis. La cosa più intrigante, però, è un commento rilasciato da una donna la quale ha fatto allusioni spinte sul conduttore. Nello specifico, la protagonista di questo commento ha detto di sapere che Paolo sia molto dotato, pertanto, vorrebbe tanto incontrarlo perché sicuramente sarebbe in grado di soddisfarlo più di quanto potesse fare Sonia.

Sonia Bruganelli risponde ad alcuni commenti

Per il momento, Sonia Bruganelli non ha commentato non ha risposto a questa provocazione riferita a Paolo Bonolis, contrariamente a come fatto per altri commenti. In particolare, infatti, un’altra donna ha chiesto all’imprenditrice se potesse mettere una buona parola con il suo ex in quanto fortemente intenzionata a conoscerlo. Sonia ha risposto a tale commento dicendo di non disporre dell’agenda del suo ex.

Un’altra persona, invece, ha fatto una battuta infelice su Paolo chiedendo a Sonia dopo lo avesse lasciato a “cuccia”. Ebbene, dinanzi tale mancanza di rispetto, la Bruganelli si è limitata a dire alla signora che non ci fosse risposta, in quanto con le sue parole si fosse commentata da sola. Insomma, a quanto pare, sembra che Sonia sia ancora legata in qualche modo a Paolo, anche sentimentalmente.