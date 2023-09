Francesca Sorrentino vestita da sposa: “L’ho fatto”, fan in delirio, che succede (FOTO)

Francesca Sorrentino ha pubblicato delle Instagram Stories le quali stanno generando grosso sgomento in queste ore sul web, in quanto la giovane è apparsa vestita da sposa. Lex volto di Temptation Island, ieri mattina, aveva annunciato ai suoi fan di dover andare a fare una cosa molto speciale e bella.

A distanza di qualche ora, poi, si è mostrata in tenuta da sposa, mandando in delirio i fan. La protagonista, poi, ha continuato a marciare sulla faccenda dicendo di essersi sposata. Ebbene, vediamo che cosa c’è sotto.

Ecco perché Francesca Sorrentino era vestita da sposa

Tutti i fan di Francesca Sorrentino sono andati in delirio nel vederla vestita da sposa. Ieri, infatti, la giovane ha partecipato ad un’esperienza che le è piaciuta davvero molto. Nello specifico, l’ex volto di Temptation Island è stata scelta da una make-up artist per realizzare un trucco da matrimonio dai toni naturali e semplici. La Sorrentino ha accettato molto volentieri, pertanto, si è cimentata in questa avventura.

Francesca si è lasciata truccare e preparare come se davvero fosse il giorno del suo matrimonio. Durante i preparativi, inoltre, la giovane ha indossato un kimono con su scritto Bride e, successivamente, una volta ultimato il trucco, ha fatto una foto con le ragazze presenti scrivendo “Team Bride”. Insomma tutti i riferimenti erano diretti e chiari al matrimonio, e questo ha fatto sognare parecchio sia lei sia le numerose fan che la seguono.

Le impressioni di Francesca sull’accaduto: cosa ha provato

Dopo aver partecipato a questo evento vestita da sposa, Francesca Sorrentino ha commentato la faccenda con i fan raccontando le sue impressioni. A tal proposito, la giovane ha ironizzata di essersi sposata. Scherzi a parte, poi, ha ammesso di essersi molto emozionata a stare in questi panni, anche se solo per poco tempo. Per lei è stata un’esperienza bellissima che è contenta di aver fatto.

La Sorrentino ha ammesso che indossare l’abito nuziale è stato meraviglioso, sta di fatto che, per brevi momenti, ha davvero sognato e fantasticato su questo giorno speciale, che si augura di poter vivere. La giovane ha ammesso di essersi anche emozionata parecchio, sta di fatto che si è commossa in certi momenti. Non sono mancati momenti anche divertenti, dove ha riso e si è divertita insieme a tutto il team. Insomma, che questa prova le porti fortuna e le consenta di incontrare realmente l’uomo della sua vita con cui coronare questo sogno? I fan glielo augurano.