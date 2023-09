Grande Fratello, Anita bestemmia in diretta? Scoppia il caos, chiesti provvedimenti (VIDEO)

Questo Grande Fratello proprio non riesce a decollare, ma nel corso della puntata di ieri pare ci sia stato un episodio degno di nota che riguarda una presunta bestemmia di Anita Olivieri. Tutto si è verificato sul finire della puntata, quando molti telespettatori avevano, ormai, già spento la tv.

Ad ogni modo, quelli che stavano seguendo la terza puntata del reality show non hanno potuto fare a meno di notare un episodio davvero esilarante. La concorrente, infatti, secondo molti, avrebbe pronunciato quasi una bestemmia.

Scoppia il caos contro Anita Olivieri: il video della presunta bestemmia

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Anita pare abbia sfiorato una bestemmia. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Alfonso Signorini ha dato luogo alle nomination. I concorrenti che abitano la casa hanno avuto la possibilità di fare le nomination private, quindi all’interno del confessionale. Ebbene, quando è giunto il turno di Anita, è accaduto qualcosa di inaspettato.

In particolar modo, la ragazza si trovava già all’interno del confessionale in attesa che il conduttore si collegasse con lei. Quando è stato aperto l’audio, Alfonso ha fatto il nome di Anita in maniera piuttosto concitata. La ragazza ha fatto un salto presa dallo spavento. Successivamente, poi, ha pronunciato una frase che in molti hanno interpretato come un accenno di bestemmia. In particolar modo, l’espressione che in molti hanno percepito è stata la seguente: “Orco*io che spavento”. (Continua dopo il video)

alfonso: “anitaaa”

anita: “ ‘ORCODIO CHE COLPO ”

trovo vergognoso BESTEMMIARE in questa maniera in prima serata su canale 5 davanti al conduttore @GrandeFratello @Pontifex_it #gf #grandefratello pic.twitter.com/HKXVud66HS — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) September 19, 2023

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?

Come è possibile udire dal video in questione, la bestemmia non sarebbe stata pronunciata in maniera esplicita da Anita durante le nomination al Grande Fratello. Ad ogni modo, durante le precedenti edizioni, i concorrenti che hanno agito in questo stesso modo, avvicinandosi anche lontanamente ad un’imprecazione, sono stati squalificati. Per quanto riguarda Anita, invece, almeno per il momento non sono trapelati affatto provvedimenti.

In molti hanno come l’impressione che quest’anno si stia cercando di eliminare ogni tipo di polemica, specie di natura mediatica. Questa scelta, però, non sta portando a grandi risultati in termini di ascolti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non riesce proprio a decollare. Questo, dunque, secondo molti vuol dire che, probabilmente, un po’ di trash in più sarebbe necessario per la buona resa di un programma di intrattenimento quale il GF.