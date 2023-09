Un posto al sole anticipazioni dal 25 settembre: Alberto scopre la presa in giro e va in escandescenza, Tommaso è salvo

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che dal 25 al 29 settembre nuovi colpi di scena lasceranno i fan senza parole. Largo spazio ad Alberto che è ritornato al centro della trama.

Non meno importante anche la scomparsa del piccolo Tommaso. E infine ci saranno grandi novità in arrivo per Rosa. Ma vediamo insieme i dettagli.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 settembre: Alberto perde la testa e diventa una furia

Ci attende una settimana ricca di colpi di scena da lunedì 25 settembre al 29. Le anticipazioni ci fanno sapere che Nunzio è pronto a togliersi dalla testa Rossella vicina alle nozze con Riccardo. Alberto invece non non molla Diana e dopo aver capito che la donna è interessata ad un altro va su tutte le furie. L’avvocato si sentirà preso in giro e sfogherà tutta la sua frustrazione contro di lei e persino su Clara.

Niko cercherà di placarlo, ma senza risultati. Intanto, continuano le ricerche su Ida e Tommaso. Al momento però tutti gli sforzi di Ferri non portano da nessuna parte e così Roberto si lascia convincere da Marina di denunciare Lara. Alla fine il piccolo Tommy viene trovato sano e salvo, ma dopo aver cacciato per sempre Lara dalla sua vita, l’imprenditore si fa i conti con con mamma Ida, di cui la Giordano non ha fiducia.

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa diventa la nuova portinaia

Otello e Raffaele non sono d’accordo nell’assumere Rosa come portiera temporanea del Palazzo. Dopo aver trovato un compromesso, Raffaele è pronto ad andare a Barcellona e lascia il suo posto alla donna, che tra l’altro è al settimo cielo. A rovinarle il bel momento, tuttavia, è la preoccupazione per Damiano.

Tutto questo la porterà a prendere una decisione inaspettata con importanti conseguenze su Viola. Guido, infine continua a non sopportare la presenza di Bice nella vita di Mariella: lui e la moglie tentano di far riconciliare la donna con il marito.