Giulia Salemi furiosa con Alfonso Signorini? Finalmente lei svela tutto: cosa l’ha fatta arrabbiare

In queste ore sta generando molto sgomento sul web un’intervista di Giulia Salemi rilasciata a Fanpage in cui ha parlato dei rapporti con Alfonso Signorini. Da quando la ragazza è stata sostituita nel ruolo di opinionista social da Rebecca Staffelli, sono stati in tanti a credere che la giovane potesse avere risentimento verso il presentatore del Grande Fratello.

Inoltre, una frase scritta sul sito sopracitato sembrerebbe aver dato conferma che i rapporti tra Giulia e Alfonso non sarebbero dei migliori. Sulla faccenda, dunque, ha deciso di intervenire direttamente l’influencer. Vediamo che cosa ha detto.

Il presunto astio di Giulia verso Signorini

Giulia Salemi e Alfonso Signorini non sono in buoni rapporti dopo che il conduttore l’ha sostituita al Grande Fratello? Questo è ciò che molti sospettano, soprattutto dopo un’intervista rilasciata dalla giovane. Per fare chiarezza sulla faccenda, e mettere a tacere tutti i gossip a riguardo, Giulia ha deciso di dire la sua. Mediante uno sfogo pubblicato sui suoi social, Giulia ha raccontato cosa sia accaduto davvero con i giornalisti di Fanpage.

La ragazza è stata fermata alla fashion week mentre era di fretta e furia. Malgrado questo, però, proprio perché nutre profonda stima nei riguardi della testata in questione, ha deciso comunque di fermarsi un paio di minuti. Dopo aver risposto a qualche domanda, poi, ha liquidato i giornalisti in quanto fosse davvero in ritardo. Il tutto è avvenuto proprio quando è stato tirato in ballo il conduttore del Grande Fratello. Questo è stato interpretato come un modo per eludere l’argomento a causa di presunti malumori.

La Salemi svela come sono i rapporti con Alfonso e cosa l’ha fatta arrabbiare

Nel corso del suo sfogo su Twitter, però, Giulia Salemi ci ha tenuto a smentire tutti i pettegolezzi su Alfonso Signorini. La giovane si è davvero molto arrabbiata a causa del comportamento adoperato dai giornalisti in questione in quanto hanno ricamato su di una faccenda per creare un po’ di sgomento e attirare l’attenzione. La Salemi, dunque, ha smentito categoricamente di essere in ostilità con Alfonso Signorini.

A tal proposito, la giovane ha anche precisato di dovere davvero moltissimo al conduttore e al programma in generale, in quanto le hanno donato enorme visibilità e successo. Pertanto, Giulia ha smentito qualunque tipo di pettegolezzo sulla faccenda sorto solamente per creare della zizania che, in realtà, non è mai esistita.