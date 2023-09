Oroscopo 24 settembre 2023, classifica: Ariete coraggiosi, Bilancia non pretendete troppo in amore

Secondo l’oroscopo del 24 settembre i nati sotto il segno della Vergine stanno per ricevere novità nel lavoro. Per quanto riguarda gli Acquario, invece, devono essere un po’ più audaci.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Ci sono delle ottime occasioni in arrivo per voi nel lavoro. Anche se potreste trovarvi catapultati in ambiti che non rispecchiano appieno le vostre abitudini, gettatevi a capofitto e non abbiate paura di osare.

2 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 24 settembre vi invitano ad essere un po’ più concentrati su voi stessi. Pensare agli altri è segno di grande generosità, ma non potete trascurare ciò che è realmente importante per voi.

3 Ariete. Questa domenica partirà con il botto per molti di voi. I più coraggiosi in amore potranno realizzare un traguardo molto importante, quindi, è il caso di tenere l’umore molto alto.

4 Vergine. La Luna nel segno potrebbe favorire qualche sbalzo d’umore. Ad ogni modo, non abbiate paura e cercate di essere sempre pronti a cimentarvi in nuove avventure. Nel lavoro stanno per arrivare delle novità.

5 Sagittario. Siete lunatici, caratteristica intrinseca nel vostro segno. Ad ogni modo, chi vi conosce bene ha imparato ad avere pazienza con voi. I problemi potrebbero sorgere con chi conoscete da poco. Nel lavoro siete brillanti.

6 Scorpione. La mattinata potrebbe cominciare in maniera un po’ polemica in amore. Ad ogni modo, non temete, verso il pomeriggio potreste ricevere una bella notizia che vi rasserenerà la giornata.

Previsioni 24 settembre degli ultimi segni

7 Gemelli. Cercate di essere carichi e propositivi per affrontare al meglio questa giornata. Soprattutto in amore potrebbero esserci dei colpi di scena, quindi, cercate di essere concentrati e attivi.

8 Toro. Non lasciatevi intimidire da chi proverà a spezzarvi i passi. Se siete decisi su un qualcosa, non permettete a nessuno di ostacolarvi. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono un po’ di insicurezze.

9 Capricorno. Alti e bassi per quanto riguarda l’amore. Se di recente avete avuto qualche disguido o qualche incomprensione, cercate di essere cauti. Nel lavoro è necessario mostrarsi più sicuri di sé, altrimenti potrebbe nascere qualche problema.

10 Acquario. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 24 settembre vi invitano ad essere un po’ più audaci. Sia in amore sia nel lavoro è necessario darsi da fare per raggiungere degli obiettivi. Ricordate che, purtroppo, le cose non piovono dal cielo.

11 Bilancia. In amore siete un po’ troppo pretenziosi e questo potrebbe rendervi particolarmente instabili. Se nasceranno delle discussioni cercate di soffermarvi un po’ di più su quello che per voi è davvero importante e non sulle cose futili.

12 Pesci. Le stelle sono un po’ altalenanti. Non siete molto in forma dal punto di vista fisico e questo potrebbe portare alla nascita di qualche intoppo. Nel lavoro preparatevi al meglio poiché la prossima settimana dovete essere molto energici.