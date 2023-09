Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 24 settembre: Mara ruba l’ospite alla concorrenza. Che colpaccio!

Oggi, 24 settembre va in onda la seconda puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è appena cominciato e già sta donando tante soddisfazioni ai telespettatori, che sono sempre molto numerosi.

In particolare, per la seconda puntata del programma, vedremo che la conduttrice intervisterà dei personaggi di grande spicco e soprattutto una show girl che in queste settimane sta facendo molto parlare di se.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di oggi 24 settembre

Nella puntata di oggi, Mara Venier nel suo salotto riceverà tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non. La zia di tutti gli italiani, infatti, è riuscita a convincere a varcare la soglia dello studio Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve infatti aprirà lei la trasmissione. Proprio in queste ore è trapelata una notizia molto interessante che riguarda tale trasmissione.

La Rai ha deciso di anticipare il giorno di messa in on onda a martedì 26 settembre. Tra gli ospiti però non solo la giornalista e conduttrice ma anche un altro conduttore molto amato in Mediaset: Piero Chiambretti. Infine, largo spazio anche ad un altro argomento molto delicato e altrettanto importante. Salvo Sottile interverrà sulle vicende inerenti il caso legato a Gina Lollobrigida.

Il colpaccio di Mara Venier: soffiata l’ospite alla concorrenza

Secondo alcune indiscrezioni Mara Venier sarebbe pronta già al suo colpaccio, vale a dire di intervistare Belen Rodriguez a Domenica In. Nei giorni scorsi è emerso che la modella sarebbe stata ospite a Stasera c’è Cattelan, programma in seconda serata di Rai Due ma poche ore prima delle registrazioni, ovvero sabato 23 settembre la showgirl, per motivi al momento ignoti e misteriosi, avrebbe deciso di fare un passo indietro e dare buca al conduttore.

Le indiscrezioni, però parlano di una presenza a Domenica In ma non nella puntata di oggi. La Zia avrebbe contattato l’amica e pare che tra qualche settimane dovrebbe approdare negli studi Rai per raccontare per la prima volta cosa è successo con Stefano De Martino. Come tutti sanno dopo il crac d’amore, la Rodriguez ha ritrovato la felicità al fianco di Elio Lorenzoni.