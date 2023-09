Tina Cipollari resta a Uomini e Donne perché protetta da Pier Silvio? Spuntano “foto insabbiate”

Una vera e propria bomba è scoppiata in queste ore su Tina Cipollari e Pier Silvio Berlusconi. Da quando a Mediaset è stata avviata la “pulizia” generale, volta ad eliminare qualunque traccia di trash, in molti si sono chiesti se la stessa sorte non sarebbe toccata anche all’opinionista di Uomini e Donne.

La notizia in questione, però, è stata stroncata sul nascere. Immaginare il programma pomeridiano di Maria De Filippi senza Tina sarebbe stato davvero chiedere troppo ai telespettatori. Ma dietro questa scelta pare ci sia dell’altro.

Ecco perché Tina non sarebbe stata ridimensionata a Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista l’inventore del TG satirico Antonio Ricci ha fatto delle confessioni davvero inedite e inaspettate su Tina Cipollari e Pier Silvio Berlusconi. In particolare, il produttore si è detto piuttosto stranito dal fatto che in Mediaset è stata fatta una pulizia generale, sostituendo tanti volti poiché reputati troppo trash, ma Tina non è stata minimamente scalfita.

Il ruolo della Cipollari a Uomini e Donne non è stato neppure vagamente ridimensionato. Nel corso delle prime due settimane di messe in onda, infatti, l’opinionista ha dato luogo a diversi siparietti piuttosto animati, proprio come era solita fare in passato. Per quale ragione, dunque, pare che a lei sia tutto concesso? Stando a quanto rivelato da Antonio Ricci, pare che esisterebbe un certo affetto tra Tina e l’amministratore delegato di Mediaset.

Le “foto insabbiate” della Cipollari e Pier Silvio Berlusconi

Stando a quanto rivelato dall’ideatore di Striscia la Notizia, esisterebbero anche delle foto molto interessanti di Tina Cipollari e Pier Silvio Berlusconi. Questi scatti, però, sarebbero stati “insabbiati”, per utilizzare lo stesso termine usato da Antonio Ricci, da Alfonso Signorini. Il produttore televisivo ha sorriso dopo aver fatto questa confessione e, successivamente, è passato a trattare altre tematiche.

Il non aver approfondito la faccenda, dunque, sta facendo sorgete tante domande e perplessità nei telespettatori di Uomini e Donne. Quale sarebbe il legame esistente tra Tina e Pier Silvio? Sarà davvero questo il motivo per cui la Cipolalri non è stata toccata dai provvedimenti presi in Mediaset? Per il momento, la diretta interessata si è trincerata dietro un rigido silenzio. Sul suo account Instagram non c’è stato alcun commento a riguardo. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti.