Grande Fratello, altro che edizione ferrea: “A telecamere spente succede di tutto”. Arriva la segnalazione e provvedimenti!

A differenza delle passate edizioni, in questo Grande Fratello la diretta non viene trasmessa ventiquattro ore su ventiquattro. Un dettaglio conosciuto anche dagli stessi gieffini, i quali attenderebbero il momento dello “spegnimento” delle telecamere per fare quello che non farebbero quando vengono ripresi.

A confermarlo tale situazione sono alcuni concorrenti, tra cui Beatrice Luzzi, la quale ha raccontato cosa succede durante la notte. La concorrente, senza giri di parole ha confermato che le regole imposte da Pier Silvio vengono violate dai più giovani

I gieffini violano il regolamento in Casa

Doveva essere un’edizione diversa e sopratutto molto ferrea, queste almeno le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti. Motivo per cui anche il cast scelto per il reality è misto e con tante novità. Purtroppo, però, che qualcosa non quadra. Come detto in precedenza la diretta non è 24h su 24h e questo i gieffini lo sanno molto bene.

Consci che ad un certo punto della serata non sono più trasmessi sul piccolo schermo di Mediaset Extra, tutte quelle regole emerse in questi giorni vengono dimenticate. Un atteggiamento raccontato e confermato anche da diversi inquilini durante le loro chiacchierate. Ma non è tutto perchè qualcun altro ha dichiarato che a telecamere spente non ci sarebbe più quell’armonia di cui si parla in diretta.

Grande Fratello: in arrivo provvedimenti per i ragazzi?

Giorni fa, alcuni concorrenti del Grande Fratello sono stati ripresi mentre parlavano di quanto avviene a telecamere spente. Nonostante il cambio di inquadratura immediato, qualcuno pare aver persino “preso appuntamento” per parlare di notte, probabilmente consapevole di non essere trasmesso in diretta.

Beatrice Luzzi è stata la prima a parlarne apertamente dichiarando che ognuno fa i cavoli propri. Quest’ultima ha sottolineato che i ragazzi più giovani una volta stoppata la diretta si divertono a fare ogni tipo di cosa, senza tenere presente le regole imposte dagli autori e senza tenere rispetto per gli altri.

Infatti, ai ragazzi è stato obbligato di andare a letto una volta che le luci si spengono ma nessuno esegue gli ordini. Secondo alcune indiscrezioni pare che in casa sono stati già effettuati i dovuti richiami…