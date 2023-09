Uomini e donne, pubblico contro Maria: “Chiesti provvedimenti dopo le gravi accuse!”

Continua la messa in onda pomeridiana di Uomini e donne. Il programma condotto da Maria è tornato sul piccolo schermo dopo la pausa estiva con ascolti soddisfacenti e con tante novità.

Quelle che però non mancano come sempre sono le polemiche. Nello specifico, durante la puntata di ieri pomeriggio è accaduto qualcosa che non è affatto piaciuto al pubblico.

Uomini e donne: Gianni e Tina contro Aurora

Ancora una volta la puntata di ieri ha visto protagonisti Aurora Tropea ed Elio Servo. Maria De Filippi si è subito resa conto che Tina fosse tesa e per questo motivo ha chiesto alla collega cosa avesse. A questo punto, la Cipollari ha affermato di voler ascoltare la conversazione che c’è stata tra Aurora ed Elio nello studio di Canale 5, durante un ballo. La puntata scorsa si è conclusa con Gianni Sperti che ha fatto notare che tra i due c’era stata una conversazione.

L’opinionista non si aspettava di vedere questi due volti del Trono Over conversare ed è uscito subito fuori. Maria così ha accontentato la Cipollari e Elio invece ha chiesto di mandare l’intera conversazione senza tagliare spezzoni. Per la prima volta, però, il pubblico a casa si ritrova con le parole della Tropea rpecisando che nella sua conversazione non ci fosse nulla di così grave come i due opinionisti invece volessero far credere.

La richiesta del pubblico da casa a Maria

Secondo il pubblico da casa, sempre attento ad ogni vicenda, Tina e Gianni è come se avessero una sorta di antipatia nei confronti di Aurora, motivo per cui la coppia di opinionisti è sempre pronto a scagliarsi contro di lei.

Ma non è tutto, perchè non è la prima volta che i tre litigano, utilizzando anche parole pesanti. E proprio per questo motivo, i telespettatori chiedono direttamente a Maria di far calmare i toni e di evitare queste discussioni inutili e pesanti. Quel che resta da capire adesso è se la De Filippi davvero si renderà conto che spesso i suoi colleghi esagerano…