Cesara Buonamici svela perché ha accettato di essere opinionista al GF: retroscena su Mediaset

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 20 settembre,, è presente un’intervista a Cesara Buonamici, nuova e unica opinionista del GF. La giornalista di TG ha svelato per quale ragione ha deciso di ricoprire questo incarico così lontano dalle sue attitudini.

A tal riguardo, ha svelato quello che le ha chiesto Mediaset in fase di accordi. Ebbene, la donna non si è sentita di rifiutare, pertanto, ha accolto la richiesta dei vertici dell’azienda. Vediamo, dunque, cosa ha rivelato su questo punto e su altre cose.

Le confessioni di Cesara Buonamici sul GF

Cesara Buonamici ha svelato come mai ha deciso di accettare la proposta dei vertici Mediaset di diventare opinionista del GF. Si tratta di un ruolo a lei poco affine, e questo un po’ si sta notando, dato che i suoi interventi sono molto professionali e più affini ad un telegiornale piuttosto che ad un reality show. Ad ogni modo, Cesara ha ammesso di essere rimasta molto sorpresa nel momento in cui Pier Silvio le ha fatto questa proposta.

Ad ogni modo, malgrado i numerosi dubbi, la donna ha spiegato di aver acconsentito in quanto sapeva che si trattasse di una sfida con se stessa, quindi, non si è tirata indietro. La Buonamici, poi, ha svelato anche le sue prime impressioni dopo la messa in onda delle prime puntate del Grande Fratello. A tal riguardo, ha detto che una delle prime emozioni provate risiede nell’invidia nei riguardi di una gioventù così esplosiva.

Ecco quale concorrente preferisce l’opinionista e altre confessioni

Restando sempre in tema di concorrenti del GF, Cesara Buonamici ha svelato quale sia la persona che più l’ha colpita fino a questo momento. A tal proposito, ha fatto il nome di Giselda Torresan. Secondo il punto di vista dell’opinionista, infatti, Giselda è una di quelle classiche persone che ti mette di buon umore anche solo guardandoti. Anche tutte le altre donne, malgrado la loro bellezza, l’hanno colpita perché nessuna di loro è esibizionista.

La donna, poi, ha menzionato anche Alfonso Signorini ed ha ammesso di avere una grande alchimia con lui. I sue sono perfettamente in sintonia, cosa che giova sempre all’interno di un programma. Se ognuno porta la sua professionalità le cose non possono che andare bene. Purtroppo, però, gli ascolti non stanno dando molto ragione alla giornalista. Ci sarò una ripresa nelle prossime puntate oppure no?