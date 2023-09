Oroscopo 21 settembre 2023: Cancro sorprese in amore, Capricorno ad un bivio

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 settembre invitano i nati sotto il segno del Toro ad essere più determinati in ambito lavorativo. Gli Acquario, invece, sono lungimiranti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete delle persone un po’ abitudinarie, specie in questo momento. Avete bisogno di certezze e di non avere la terra che trema sotto i piedi. Di tanto in tanto, però, fa bene anche un po’ di imprevedibilità.

Toro. Momento di grande passione in amore. Se siete indecisi su una strada da percorrere che riguarda la sfera sentimentale, seguite il vostro cuore e vedrete che non ve ne pentirete. Nel lavoro ci vuole determinazione.

Gemelli. Le stelle sono un po’ altalenanti in questo periodo. Siete un po’ confusi e non sapete esattamente in che direzione andare, quindi, forse sarebbe il caso di ascoltare il parere di una persona a voi cara.

Cancro. In amore potreste ricevere una sorpresa inaspettata da parte di una persona speciale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, l’oroscopo del 21 settembre vi invita a lottare e a darvi da fare per raggiungere obietti.

Leone. Siete molto energici in questo periodo, anche se le circostanze spesso vi vincolano. Non siate troppo aggressivi nel cercare di imporre necessariamente la vostra opinione. Buon momento per i nuovi incontri.

Vergine. In questo periodo sono favoriti coloro i quali stanno lavorando a dei progetti innovativi. Le stelle sono un po’ altalenanti, quindi, vi conviene concentrarvi un po’ di più sui ciò che riguarda il futuro,

Previsioni 21 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata un po’ movimentata sul fronte delle emozioni. Le stelle vi invitano ad essere audaci e capaci di credere di più in voi stessi. Buon momento per iniziare una nuova relazione o un nuovo lavoro.

Scorpione. Ci sono delle novità all’orizzonte, ma dovete cercare di essere propositivi e flessibili. Nella vita può capitare che ci siano eventi in grado di stravolgere i propri piani, ebbene, bisogna sapersi riadattare.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 21 settembre vi invitano ad essere concentrati un po’ di più sul vostro futuro. Cercate di badare di più a voi stessi e ai vostri interessi. Prendetevi cura della mente e dello spirito.

Capricorno. I nati sotto questo segno si trovano ad un bivio. Come sempre, soprattutto nel vostro caso, vi troverete a dover far scontrare la mente e il cuore, e la cosa non vi aggrada minimamente, quindi, siate pazienti e cauti.

Acquario. Siate lungimiranti e guardate sempre avanti con ottimismo. Spesso per indole finite per mettervi sempre in discussione ma, di tanto in tanto, fa bene anche a voi innalzare un po’ di più il livello di autostima.

Pesci. Ottimo momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Non fermatevi dinanzi le apparenze e lottate per riuscire a conseguire dei traguardi importanti. In amore ci vuole un po’ di coraggio in più.