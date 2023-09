Uomini e Donne spoiler 21 settembre: Federico smaschera Carola, delirio in studio

Nella puntata del 21 settembre di Uomini e Donne ci sarà il tanto atteso confronto tra Federico e Carola. I due ragazzi saranno ospiti in studio per raccontare cosa sia accaduto dopo la fine del programma.

I protagonisti daranno luogo ad un dibattito piuttosto concitato. I presenti in studio prenderanno una posizione piuttosto netta. Oltre che parlare di questo, poi, si parlerà anche di altre faccende inerenti il trono over.

Federico sbugiarda Carola a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 21 settembre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ospiterà in studio Federico e Carola. Il primo ad entrare sarà l’ex tronista. Successivamente, poi, sarà la volta della Carpanelli. Durante il confronto Nicotera apparirà ancora preso dalla sua ex. Il giovane, infatti, si sfogherà dicendo di aver fatto di tutto per ricucire i rapporti con lei, ma lei non ne ha voluto sapere.

Federico racconterà anche che, dopo circa due mesi di relazione, lei di punto in bianco è scappata via di notte senza dire niente a nessuno. Lei, a quel punto, dirà di aver agito in quel modo poiché si sentiva particolarmente oppressa. La Carpanelli, infatti, dirà di aver deciso di interrompere la loro relazione in quanto, ormai, non facevano che litigare, anche e soprattutto a causa della gelosia molto forte di lui.

Spoiler 21 settembre: novità per Silvio, tutti contro Carola

Dopo un primo blocco, Maria De Filippi chiederà a Federico se vuole ballare con Carola e lui dirà di sì. A quel punto, allora, si passerà a parlare di altro, ma in seguito si tornerà sull’argomento. Nella puntata del 21 settembre di Uomini e Donne, infatti, vedremo che arriverà anche una nuova dama per Silvio. Il cavaliere, però, la manderà via reputandola un po’ troppo impegnativa. Per contro, però, uscirà con un’altra da e dirà di voler proseguire la conoscenza.

In seguito poi, si tornerà su Carola e Federico. Quest’ultimo racconterà che, a distanza di un po’ di tempo dalla loro separazione, si sono rivisti e sono stati anche insieme fisicamente. Lui credeva che tutto fosse chiarito, ma lei lo ha nuovamente lasciato. I presenti in studio attaccheranno molto Carola, accusandola di non aver mai amato veramente l’ex tronista. Solo Maria De Filippi prenderà le sue difese e dirà che, comunque, lei ha 20 anni e magari credeva di essere innamorata, o lo era davvero, ma poi ha capito che il tutto fosse scemato. Carola acconsentirà.