Grande Fratello, Massimiliano fa piangere Valentina, ma il motivo è incredibile (VIDEO)

In queste ore Valentina ha avuto un momento di cedimento all’interno della casa del Grande Fratello. La ragazza stava chiacchierando con alcuni coinquilini quando, improvvisamente, è stata messa sotto torchio da Massimiliano Varrese.

L’attore ha iniziato ad incalzare con delle domande molto dirette la sua compagna d’avventura, al punto che la giovane è scoppiata in lacrime. Ma per quale ragione il protagonista ha agito così? Vediamo cosa c’è sotto.

Il crollo di Valentina al Grande Fratello a “causa” di Massimiliano

Valentina ha avuto un crollo nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha, sin dal primo momento, dimostrato di essere una ragazza un po’ insicura e poco incline ad auto-elogiarsi. Per tale ragione, nelle scorse ore, Massimiliano Varrese ha deciso di dare luogo ad una chiacchierata molto intensa con la coinquilina. L’attore ha esordito chiedendo alla sua interlocutrice per quale ragione avesse deciso di partecipare al GF.

La ragazza ha risposto dicendo che era una cosa che voleva, così Massimiliano, le ha chiesto il motivo, e lei ha detto di essere convinta di avere qualcosa da raccontare. L’attore, allora, ha insistito cercando di tirarle fuori delle emozioni. Valentina, infatti, è scoppiata in lacrime ed ha detto di voler imparare a credere di più in se stessa. Varrese, quindi, l’ha spronata a comportarsi ignorando totalmente il giudizio delle altre persone, cosa che la giovane non riesce a fare.

Ecco qual era lo scopo dell’attore

Dopo alcuni minuti di conversazione al Grande Fratello, poi, Valentina si è calmata ed ha parlato in maniera più tranquilla tirando fuori un suo disagio. Nello specifico, ha detto che, purtroppo, non riesce a svincolarsi dal costante pensiero che ha su come la gente la percepisca. Massimiliano, allora, l’ha invitata a concentrarsi solamente sulle sue emozioni e su se stessa. La percezione che si ha del mondo circostante, infatti, dipende unicamente da quello che si prova e dal modo in cui si decide di relazionarsi al mondo esterno.

Una volta ascoltata tutta la conversazione, dunque, è apparso evidente l’interno di Massimiliano. L’attore non voleva certamente far piangere la sua interlocutrice, ma ha capito che quello fosse l’unico modo per spingerla a tirare fuori un disagio e ad affrontarlo. Solo sbattendoci contro alle cose si riesce ad imparare qualcosa, altrimenti è tutto tempo sprecato. Questo confronto sarà servito alla ragazza? (Clicca qui per il video)