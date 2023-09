GF Carolina Marconi, tornato l’incubo tumore: “Hanno visto qualcosa”

Un vera e propria doccia gelata per Carolina Marconi che trovandosi a fare degli esami purtroppo si è ritrovata di fronte a un esito clamoroso. Una vera e propria doccia gelata l’ha definita la show girl che mai avrebbe immaginato tale situazione.

Dopo gironi di silenzio l’ex concorrente del Grande Fratello ha rotto il silenzio esternando sui social tutte le sue emozioni e preoccupazioni.

Carolina Marconi in ansia per l’esito degli esami

Solo pochi giorni fa Carolina si è mostrata in un letto di ospedale per fare i dovuti controlli. In quell’occasione non ha negato la sua paura nel rifare tac e esami, sperando di avere buoni esiti. Da li non aveva più condiviso aggiornamenti su come fossero andati gli esami, almeno fino ad oggi. Con un lungo messaggio Carolina ha spiazzato tutti, affermando di non aver ricevuto l’esito sperato.

La mammografia è uscita ok ha ammesso ma purtroppo un nuovo problema è uscito al fegato. I dottori le hanno detto di aver notato qualcosa al fegato e di dover indagare…. Una notizia che l’ha spiazzata e che le ha messo molta ansia, soprattutto perchè si è resa conto che non c’è mai fine.

Nuovi esami e tanta paura per l’ex gieffina

Carolina Marconi si è detta molto triste e preoccupata per questi nuovi esami anche perchè adesso devo rifare tutto l’iter per capire realmente quel “qualcosa” cosa si tratta. L’ex concorrente del GF si è detta però speranzosa e ad oggi ad aiutarla c’è la fede in Dio. Quella non l’ha mai persa e sa che il suo Dio le sta accanto.

A darle fiducia e sostegno anche il suo compagno che in questi anni di battaglia non l’ha mai lasciata sola. Al momento quindi non le resta altro che sperare e pensare in positivo… Ovviamente tantissime le belle parole ricevute anche dai fan e da tutti quelli che la conoscono.