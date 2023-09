Oroscopo 22 settembre 2023: Leone intransigenti, Acquario un po’ complicate le relazioni

Le previsioni dell’oroscopo del 22 settembre invitano i Toro ad affrontare delle situazioni in sospeso. I Capricorno devono essere più leggeri su certe questioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle novità che riguardano la sfera professionale. Soprattutto coloro i quali lavorano in autonomia potrebbero ricevere qualche sorpresa. Le stelle vi invitano ad osare un po’ di più.

Toro. Nel lavoro vi sentite abbastanza fieri di voi e determinati. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle questioni che andrebbero affrontate. Nascondere la testa sotto la sabbia non servirà a nulla.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 22 settembre dovete cercate di ascoltare un po’ di più il vostro cuore e il vostro corpo. Bisogna parlare con se stessi perché solo in questo modo si può agire in maniera consapevole.

Cancro. Momento importante per coloro i quali stanno cercando di iniziare un percorso diverso dal solito. Le stelle favoriscono le persone creative nate sotto questo segno e quelle che sono alla ricerca di novità.

Leone. Oggi siete un po’ intrattabili. Forse c’è qualcosa che vi turba e che non vi permette di esprimere appieno quello che avete dentro. Quando capitano questi momenti, forse è il caso di stare un po’ soli con se stessi.

Vergine. Siete un po’n suscettibili in questo periodo. Ci sono un po’ di alti e bassi in amore, quindi è necessario essere onesti e determinati. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, non fatevi condizionare dal pensiero altrui.

Previsioni 22 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle faccende in sospeso da chiarire, soprattutto per quanto riguarda i rapporti affettivi. In famiglia sono in arrivo dei cambiamenti, quindi, è opportuno essere pronti ad affrontare situazioni diverse dal solito.

Scorpione. Questo non è il momento di esporsi troppo. I nati sotto questo segno devono mettere da parte le proprie convinzioni per cercare di aprirsi un po’ di più anche alle nuove avventure e ai punti di vista differenti.

Sagittario. Siete persone estremamente dinamiche, che detestano la monotonia e il fare sempre le stesse cose. Essere lunatici, poi, non fa che incidere ancor di più in questa situazione. Attenti, però, a non prendere decisioni scellerate.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 22 settembre vi invitano a prendere in maniera un po’ più leggera le critiche, specie quelle non costruttive. In amore è possibile fare qualche salto di qualità.

Acquario. I rapporti interpersonali potrebbero essere un po’ complicati in questo periodo. Siete molto chiuse nelle vostre convinzioni e nei vostri modi di pensare, pertanto, farete fatica ad accettare punti di vista altrui.

Pesci. Chi di voi sta pensando di gettarsi a capofitto in una nuova attività potrebbe rimanere piacevolmente colpito. Non siate troppo polemici e cercate di comportarvi in maniera flessibile.