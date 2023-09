Ballando con le stelle 2023, arriva la conferma nel cast: Milly conquista il noto volto Mediaset

Il cast di Ballando con le stelle prende sempre più forma e in queste ore, è arrivato anche il nome ufficiale del nono concorrente. Milly Carlucci sta lavorando sodo in queste settimana, e possiamo dire che tra un mese esatto è pronta a tornare nella prima serata di Rai1.

Questa mattina è stato svelato un nuovo attesissimo nome, si tratta di un noto conduttore Mediaset molto amato e seguito sulla rete ammiraglia.

Teo Mammuccari nel cast di Ballando con le stelle: la conferma

Con un consueto video, il profilo social ufficiale di Ballando con le Stelle 2023 ha confermato tra i concorrenti dell’edizione anche niente poco di meno che Teo Mammucari, ex conduttore de Le Iene ed ex giurato di Tu si que vales. Il nome di Mammucari, in realtà, circolava da tempo, e quindi per molti non è stata una vera e propria sorpresa. Inoltre, a confermare la sua presenza come si può notare nel video anche lo stesso presentatore, ammettendo di aver accettato la richiesta da parte di Milly.

“ Mi hanno detto, ‘mi raccomando, ci vuole postura, equilibrio’, guardate che equilibrio che ho io? Sto camminando su una ruota, dunque equilibrio, postura, testa alta. Sono stato 12 anni campione di tango e di valzer. Ho vinto il campionato del mondo di valzer viennese in Austria, insomma sono un mito! Ci vediamo a Ballando con le Stelle. “, ha poi concluso.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2023

Il famoso talenti di Milly Carlucci torna in onda dopo il grande successo dello scorso anno il prossimo 21 ottobre 2023, su Rai 1. Anche per questa edizione, la presentatrice e tutto lo staff sta lavorando sodo per avere un cast stellare, tra i concorrenti.

Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di vedere Barbara D’Urso ma per i momento nessuna di queste notizie è stata confermata. Tra i partecipanti invece troveremo sicuramente Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Venturi, Giovanni Terzi , Paola Perego, Carlotta Mantovan , Antonio Caprarica, Sara Croce ed infine Teo Mammucari