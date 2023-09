GF, dopo flop ascolti, gli autori istigano i concorrenti a litigare: fuochi e fiamme in casa

Cone hanno rivelato i dati inerenti gli ascolti delle prime tre puntate del GF, la versione pudica e censurata del programma rischia di diventare un flop clamoroso. Per tale ragione, gli autori hanno deciso di inventarsi qualcosa per movimentare un po’ la situazione.

Nello specifico, in queste ore i concorrenti sono stati chiamati a partecipare ad un gioco in cui avrebbero dovuto rivelare quale, per loro, fosse il concorrente più narcisista ed ipocrita. Ebbene, inutile dirlo, in casa è scoppiato finalmente il caos.

Ecco cosa hanno inventato gli autori per sollevare gli ascolti flop del GF

Le ultime ore sono state piuttosto movimentate nella casa del Grande Fratello. Per fare fronte al flop degli ascolti, gli autori del GF hanno chiesto ai concorrenti di partecipare ad un gioco piuttosto velenoso. In men che non si dica, infatti, sono nate le prime discussioni serie all’interno della casa. La prima ha riguardato Grecia Colmenares e Letizia. Nello specifico, l’attrice di telenovelas ha puntato il dito contro la ragazza reputandola la più ipocrita e narcisista della casa.

Letizia, dal canto suo, si è difesa accusando Grecia di non conoscere realmente il significato di questo termine poiché non le si addice minimamente. Lei può avere tanti difetti, ma non è certamente ipocrita. A tal proposito, la ragazza si è dipinta come una ragazza molto ingenua e altruista. Ebbene, dinanzi queste affermazioni, Grecia ha ribattuto smentendo categoricamente la descrizione fatta dalla sua interlocutrice.

Scoppiano liti in casa, aumenteranno gli spettatori?

Successivamente, poi, è stata Beatrice Luzzi a dare di matto. La concorrente è stata accusata da ben 7 coinquilini di essere ipocrita e narcisista. L’attrice ha detto di essere rimasta molto male, soprattutto da alcuni voti, come quello proveniente da Massimiliano. Malgrado questo, però, ha voluto fare dell’ironia dicendo di aver vinto, in quanto è stata la concorrente più votata in questo gioco.

Successivamente, poi, c’è stato anche uno scontro tra Fiordaliso e Claudio Roma. Quest’ultimo ha accusato la donna di avere il doppio dei suoi ani, pertanto, sarebbe anche potuta uscire dal programma poiché, ormai, i suoi obiettivi li aveva realizzati. Insomma, questa trovata da parte degli autori del GF per sollevare gli ascolti ed evitare il clamoroso flop del reality show sarà servita? Almeno nella puntata che andrà in onda questa sera si parlerà di qualcosa. Non resta che attendere per vedere se ci sarà un aumento di spettatori.