Al Grande Fratello ci sono parole tabù? “Pier Silvio una furia dopo quanto accaduto ieri”

Ieri, giovedì 21 settembre, è andata in onda la quarta puntata di questa uova edizione del Grande Fratello. Ad un certo punto della diretta, però, pare siano state pronunciate delle “parole tabù“, al punto che è stato necessario l’intervento di Alfonso Signorini.

Sul web i telespettatori hanno cominciato a fare delle ipotesi in merito a quello che potrebbe celarsi dietro l’intervento a gamba tesa del presentatore. Ebbene, pare che il suo sgomento sia scaturito dal timore che Pier Silvio Berlusconi potesse infuriarsi. Vediamo cosa è successo.

Grande Fratello e le parole tabù: ecco cosa è emerso

Questo Grande Fratello, rispetto ai precedenti, sembra essere investito da un’aurea di perbenismo e, secondo molti, anche di un po’ di ipocrisia. Pare, addirittura, che esistano delle parole tabù che non possono più essere pronunciate. Ieri sera, durante la diretta, un concorrente ne avrebbe pronunciata una, generando un grosso sgomento. Ad un certo punto, infatti, Beatrice Luzzi, che è una delle poche che sta creando delle dinamiche, ha adoperato il termine “Branco.

Subito dopo aver pronunciato questa parola, Alfonso Signorini è intervenuto in maniera piuttosto perentoria redarguendo la concorrente. Il conduttore, infatti, ha chiesto a Beatrice di non utilizzare termini impropri poiché le parole hanno un peso. Quel termine è riferito, solitamente, a situazioni ben più gravi di quelle vissuti dai concorrenti di un reality show. In studio è scattato un applauso, ma lo stesso non può dirsi per la reazione dei telespettatori.

Pier Silvio furioso dopo la puntata di ieri del GF?

In particolar modo, dopo aver pronunciato una delle “parole tabù” di questa edizione del Grande Fratello, molti utenti del web si sono riversati sui social per fare delle considerazioni. Alcuni hanno ipotizzato che lo sgomento di Signorini sia stato determinato dalla paura che Pier Silvio Berlusconi potesse infuriarsi. Quest’ultimo, infatti, ci ha tenuto fortemente a stabilire delle regole molto ferree in questo reality show.

Questo allo scopo di evitare completamente il trash. Da casa, però, sono in molti a chiedere di tornare al passato. Gli argomenti trattati in puntata, infatti, si stanno rivelando per molti noiosi, e ne è una prova il calo degli ascolti registrato in questa stagione. Forse i freni imposti sono troppi, in quanto pare che i concorrenti siano timorosi di dire o fare qualunque cosa. Ci saranno delle modifiche, dunque, per cercare di ravvivare un po’ la situazione?