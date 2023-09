Grande Fratello, Giselda compie un passo falso: ecco cosa fa quando la inquadrano

Giselda Torresa ha sin da subito riscosso molti consensi nella casa del Grande Fratello. I suoi modi di fare da svampita e il suo apparire così ingenua e priva di malizia ha conquistato molti concorrenti e telespettatori.

Nelle ultime ore, però, è accaduto un fatto un po’ increscioso, che sta spingendo tantissime persone a ricredersi sul suo conto. Nello specifico, infatti, pare che la donna non sia così ingenua come vuole far credere a tutti i costi. Vediamo cosa ha fatto.

Il passo falso di Giselda Torresan

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, alcuni telespettatori si sono resi conto di una cosa che riguarda Giselda. La ragazza è stata chiamata poco in causa, in quanto si è preferito trattare altre dinamiche. Nel momento in cui Alfonso Signorini l’ha interpellata, però, i telespettatori hanno notato un dettaglio. In particolar modo, in molti hanno notato che la Torresan si comporti in maniera diversa nel momento in cui si rende conto di essere ripresa dalle telecamere.

Nello specifico, la donna modifica completamente la sua espressione facciale, in un modo così innaturale da sembrare piuttosto finto. Dopo questo gesto, diverse persone hanno iniziato a sospettar di lei. Alcuni utenti del web l’hanno accusata di essersi creata un personaggio per cerare di apparire come la buona della casa a cui tutto è dovuto.

Inquilini e telespettatori del Grande Fratello stanchi di Giselda

Accuse di queto genere erano state avanzate anche un po’ di tempo fa contro Giselda da alcuni telespettatori del Grande Fratello. Alla luce di questi ultimi episodi, però, il numero di persone che non ci vede chiaro sulla faccenda è aumentato. Come se non bastasse, poi, la Torresan ha compiuto anche un altro gesto molto discusso. Nello specifico, Alfonso le ha chiesto cosa pensasse delle nomination ricevute.

Ebbene, lei, con il suo solito fare da donna stralunata e svampita, ha detto di non dare affatto importanza alla cosa n quanto sta pensando alla montagna. Ma come è possibile che una persona non venga minimamente scalfita dalle votazioni contrarie dei compagni d’avventura? Il suo atteggiamento, dunque, sta iniziando un po’ a stancare, non solo al di fuori, ma anche dentro la casa. Diversi suoi coinquilini, infatti, hanno deciso di mandarla in nomination per l’eliminazione. Riuscirà a salvarsi oppure sarà la prima eliminata di questa stagione?