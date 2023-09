Di nuovo bullismo al Grande Fratello? Anita la combina grossa su Beatrice, web furioso (VIDEO)

Dopo la messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello è scoppiato un nuovo caso di bullismo nella casa? Alcuni concorrenti si sono riuniti per parlare di quanto accaduto e, soprattutto, per commentare i modi di fare di Beatrice Luzzi.

La donna in puntata ha osato pronunciare la parola “branco”, venendo pesantemente redarguita da Alfonso Signorini. Nella notte, però, quell’ipotetico “branco” si è di nuovo congiunto pronunciando delle parole molto forti contro una concorrente.

Beatrice Luzzi isolata da tutti al Grande Fratello

Anche se quest’anno si sta facendo di tutto per dare luogo ad un reality show dai toni pacati e dai comportamenti tranquilli e rispettosi, dopo un po’, le liti scoppiano ugualmente. Malgrado la terribile esperienza dell’anno scorso, pare che i concorrenti stiano incappando negli stessi errori, ovvero, isolare una persona a causa dei suoi modi di fare un po’ particolari e, probabilmente, scontrosi.

Questo è ciò che sta accadendo a Beatrice Luzzi, la quale è stata isolata dal resto dei coinquilini. Nella notte, infatti, Anita si è riunita con altri compagni d’avventura, i cosiddetti membri del “branco”, ed ha detto delle cose piuttosto forti contro Beatrice. Il suo atteggiamento ha spinto molti a credere che nella casa del Grande Fratello si stessero verificando nuovamente episodi di bullismo.

La frase di Anita che molti associano al bullismo

In particolar modo, Anita ha confessato ai suoi coinquilini di non essersi resa conto che Beatrice stesse piangendo da sola. Molto probabilmente, però, anche se se ne fosse accorta, no sa se si sarebbe fermata. Secondo il suo punto di vista, infatti, la Luzzi merita di rimanere da sola. Le sue parole risuonano molto simili a quelle che sono state pronunciate l’anno scorso da altri ex concorrenti del Grande Fratello accusati di praticare bullismo.

Nessuno dei concorrenti di questa edizione del reality show ha redarguito Anita per le sue parole, anzi, anche tutti gli altri sono apparsi piuttosto stufi dei comportamenti di Beatrice. Sul web, intanto, è scoppiato il caos. In molti ritengono che la Olivieri, così come altri concorrenti, meritino di ricevere qualche provvedimento disciplinare o, quanto meno, abbiano bisogno di una nuova strigliata da parte di Alfonso Signorini. Al di là delle reciproche ostilità, la scorsa edizione dovrebbe aver insegnato che, se una persona sta male, necessiterebbe di essere presa in considerazione.