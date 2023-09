Uomini e donne oggi, venerdì 22 settembre: studio in “hard”, volano perizoma e babydoll. Gemma umiliata ancora

Si è concluso con l’appuntamento di oggi una nuova settimana dedicata a Uomini e donne. La registrazione si è aperta subito con il trono over e come sempre con Gemma Galgani.

Largo spazio anche ad un nuovo cavaliere che è uscito con Roberta, Aurora e un’altra dama. A lasciare di stucco, però, l’ennesima presa in giro di Tina verso la torinese e il suo nuovo corteggiatore….

Gemma liquidata da Maurizio, la dama a bocca aperta

Nelle precedenti puntate abbiamo visto Gemma uscire con Maurizio. I due si sono visti poche volte e nonostante lei è già avanti il cavaliere ha ammesso di andarci con i piedi di piombo. Inoltre, c’è da dire che quest’ultimo è molto più giovane di lei e già tale differenza non convince i presenti. Infatti, Tina e Gianni non sono proprio convinti della buona fede di Maurizio e a confermarlo anche l’ennesimo palo che le ha dato.

L’uomo ha dichiarato che deve partire per Cagliari per lavoro e Tina dietro le quinte ha subito preparato una valigia per Gemma e un biglietto. Entrata in studio ha detto alla collega di non poter perdere questa occasione e di dovere prendere la palla al balzo. Così aprendo il bagaglio ha mostrato a tutti l’intimo scelto da lei per la prima notte. In studio sono volati perizoma rossi, babydoll neri e vestaglie super sexy… Un mix di sensualità e di intrighi stoppati subito da Maurizio. Il cavaliere ha dichiarato apertamente di prenotare due camere separate lasciando Gemma senza parole.

Uomini e donne oggi: Gianni minaccia Aurora di querelarla

Largo spazio anche al nuovo arrivato, che è uscito con Aurora, Roberta e una giovane dama. La situazione tra i quattro si è subito riscaldata per via della Tropea che è sembrata molto interessata. Mentre la Di Padua si è fatta indietro ammettendo di non provare nessun trasporto fisico, Aurora ha dedicato una canzone e ha organizzato una sorpresa al giovane nel suo camerino.

Tutto molto esagerato secondo Tina e Gianni e da qui è partito lo scontro. Sperti ha criticato la dama, mentre quest’ultima lo ha risposto a tono. Alla fine la situazione è degenerata al punto che l’opinionista ha chiesto alla Tropea di smetterla, prima che partissero querele.