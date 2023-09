Uomini e Donne spoiler 22 settembre: lite furiosa tra Aurora Tropea e Gianni Sperti

Venerdì 22 settembre andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo a variate dinamiche che animeranno non poco soprattutto i parterre del trono over.

Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Aurora Tropea, la quale darà luogo ad una discussione davvero concitata con Gianni Sperti. Successivamente, poi, saranno affrontati anche altri argomenti.

Fuochi e fiamme al trono over di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 22 settembre sarà piuttosto movimentata. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Aurora Tropea, la quale si sta relazionando con alcuni cavalieri all’interno dello studio. La donna, però, sarà protagonista non tanto per la sua vita sentimentale quanto, piuttosto, per la sua ostilità nei riguardi di Gianni Sperti. I due proprio non riescono ad andare d’accordo e a sopportarsi, pertanto, non perdono occasione per punzecchiarsi.

Nelle scorse puntate tra loro è scoppiato letteralmente il caos. In particolar modo, la donna è arrivata addirittura a minacciare l’opinionista di sporgere denuncia contro di lui per diffamazione. Ebbene, anche nella puntata di oggi ci sarà tanto sgomento. La donna, infatti, sarà al centro di una nuova discussione con l’opinionista, la quale assumerà in men che non si dica dei toni piuttosto concitati. Sarà sicuramente necessario l’intervento di Maria De Filippi per sedare un po’ gli animi.

Spoiler 22 settembre: Armando non torna, Tinì confermata

Restando sempre in tema di trono over, nella puntata del 22 settembre di Uomini e Donne vedremo che Armando Incarnato continuerà ad essere assente. A questo punto, dunque, in molti sono convinti che il cavaliere non tornerà più in trasmissione. Per contro, invece, un po’ di tempo fa era circolata la voce secondo cui Tinì Cansino sarebbe stata mandata via da Maria De Filippi. Ebbene. questa è una fake news poiché nella puntata in questione, la donna ci sarà eccome.

Tinì è stata assente nelle scorse puntate probabilmente per alcuni impegni personali, ma da venerdì tutto tornerà alla normalità. Per quanto riguarda Gemma Galgani, nelle scorse puntate Tina ha accusato il cavaliere Maurizio di non essere realmente interessato a lei. La Galgani, però, ha deciso di continuare la frequentazione, pertanto, non resta che attendere per vedere se tra loro ci sono stati degli sviluppi degni di nota nel corso di questi giorni.