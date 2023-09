Il Paradiso delle signore spoiler 25 settembre: grande ritorno, Vittorio in difficoltà

Nella puntata di lunedì 25 settembre del Paradiso delle signore vedremo che a casa Puglisi arriverà un regalo. Maria, però, non ne sarà particolarmente entusiasta. Nel frattempo, tra Adelaide e Umberto i nervi continueranno ad essere tesi.

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo non ha intenzione di mollare la presa con Elvira. Riuscirà nel suo intento? Al grande magazzino, poi, ci sarà un grande ritorno che genererà un po’ di sgomento in Vittorio. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Proposte rifiutate e sorprese indesiderate al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 25 settembre del Paradiso delle signore rivelano che a casa Puglisi ci sarà un evento inatteso. Vito decider di fare una sorpresa a Maria facendole arrivare un regalo. La giovane, però, non sembrerà rimaner particolarmente entusiasta della cosa. Su di un altro versante, poi, vedremo che anche Salvatore insisterà con Elvira. Il ragazzo chiederà alla giovane di uscire insieme da soli. La fanciulla, però, deciderà di declinare il suo invito, in quanto non si sente pronta a vederlo da soli.

Il rapporto tra Matilde e Vittorio, intanto, sembrerà sempre più intenso. La donna ha recentemente dato un consiglio molto importante a Conti che riguarda il lancio della nuova copertina del Paradiso Market. Ebbene, nella puntata in questione vedremo che Matilde apprenderà che il direttore dello shopping center ha deciso di seguire il suo consiglio. Naturalmente, la donna non potrà che essere felice di questo.

Spoiler 25 settembre: Vittorio in difficoltà, Adelaide spaventata

Al Paradiso delle signore, però, nella puntata di lunedì 25 settembre vedremo che ci sarà un colpo di scena. Improvvisamente, infatti, farà ritorno Diletta D’Ambrosio. La giornalista avrà delle cose da sbrigare, ma ne approfitterà per passare anche da Vittorio per incontrarlo. Le anticipazioni rivelano che la protagonista non ha nessuna intenzione di mollare la presa con lui. Questo, dunque, comprometterà il rapporto tra Conti e la Frigerio?

Infine, un’altra vicenda molto intricata è quella che riguarda Adelaide e Umberto. Quest’ultimo è riuscito a scoprire il segreto della contessa. Tale situazione non farà dormire sonni tranquilli alla donna. Adelaide, infatti, inizierà a temere che l’imprenditore possa utilizzare le informazioni in suo possesso per fare qualche azione contro di lei. In tutta risposta, invece, Umberto sarà rancoroso nei riguardi della contessa in quanto l’accuserà di averlo tagliato fuori dalla sua vita.