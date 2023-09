Oroscopo 25 settembre 2023: Toro impenetrabili, Scorpione lunatici

Le previsioni dell’oroscopo del 25 settembre vedono i Vergine molto concreti. Per quanto riguarda i Pesci, invece, è necessario ascoltare un po’ di più il cuore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano soprattutto la sfera professionale. Ad ogni modo, anche in amore molti di voi hanno assolutamente bisogno di mettersi in gioco e di affrontare nuove sfide.

Toro. Siete piuttosto impenetrabili. Chi vorrà provare a scrutare dentro di voi, andando oltre la corazza che vi siete costruiti, potrebbe finire solamente per perdere il tempo. Non mostrerete a nessuno ciò che volete tenere per voi.

Gemelli. Vi sentite un po’ giù di corda e stanchi e questo potrebbe pregiudicare la buona riuscita di certe attività che farete. Cercate di allargare un po’ di più i vostri orizzonti, anche verso cose apparentemente lontane dal vostro mondo.

Cancro. In amore ci vuole coraggio per raggiungere degli obiettivi importanti. Le stelle vi invitano ad essere audaci e competitivi. Ricordate che senza un briciolo di furbizia non si va molto lontano in certi ambiti.

Leone. Le stelle vi esortano a darvi da fare nel lavoro. Chi è alla ricerca di nuove opportunità deve approfittare di questo momento. In amore, invece, è meglio non essere troppo frettolosi.

Vergine. Non amate le chiacchiere, ma avete sempre preferito i fatti. Proprio per tale ragione di solito diffidate sempre da coloro i quali si riempiono la bocca solamente di belle parole.

Previsioni 25 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei cambiamenti in vista che riguardano la sfera professionale. Imparate a capire quale sia il momento di tacere e quello, invece, in cui potete puntare il tutto per tutto per ottenere i vostri obiettivi.

Scorpione. L’umore va un po’ su e giù oggi. Le previsioni dell’oroscopo del 25 settembre, infatti, vi invitano a non prendere delle decisioni in maniera troppo affrettata. Riflettete bene, specie per quanto riguarda faccende importanti.

Sagittario. Siete molto coraggiosi nell’andare a fondo con voi stessi. Questa non è una cosa da tutti, pertanto, dovete sentirvi fieri. Cercate di affrontare con ottimismo e grinta anche faccende che riguardano il lavoro.

Capricorno. In ambito professionale dovete essere pazienti. Ci sono degli alti e bassi che potrebbero generarvi un po’ di turbamento. Dal punto di vista sentimentale, invece, è necessario venirsi in contro.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Se avete qualcosa da dire ad una persona cara, fatelo. Non c’è cosa peggiore di vivere con i rimpianti. Le stelle vi invitano ad essere più propositivi nel lavoro.

Pesci. Nella vita non si può vivere solo di ragione, pertanto, cercate di ascoltare un po’ di più il vostro cuore. Se siete in attesa di una risposta importante, cercate di essere pazienti e di non farvi prendere troppo dalle emozioni.