Uomini e Donne spoiler 25 settembre: Cristian furioso, compie gesto inatteso

Lunedì 25 settembre ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione andrà in onda la seconda parte della registrazione effettuata il 6 settembre. Nella prima parte, andata in onda venerdì scorso, si è parlato principalmente delle dinamiche del trono over.

Stavolta, invece, ci si soffermerà di più sulle questioni dei più giovani. In particolare, saranno chiamati in ballo i due tronisti. Cristian e Brando stanno conoscendo la stessa donna, e nasceranno le prime polemiche piuttosto accese.

Primi scontri al trono classico di Uomini e Donne

Nella puntata del 25 settembre di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dell’attenzione i tronisti. Dopo averli fatti entrare in studio, la padrona di casa interagirà soprattutto con Cristian e Brando. Entrambi hanno deciso di frequentare la stessa ragazza, ovvero, Beatrix. La giovane pare li abbia colpiti tutti e due e, per il momento, è ancora piuttosto confusa e non sa dire per chi propende.

Ad ogni modo, nel corso della puntata in questione vedremo che tra Brando e Cristian ci sarà un piccolo scontro. Il primo sta affrontando in maniera molto diplomatica questa competizione tra uomini. Per contro, invece, Cristian la sta soffrendo di più. Nella puntata di lunedì, infatti, dirà esplicitamente a Beatrix di non aver apprezzato il suo comportamento e il fatto che continui ad avere il piede in due scarpe.

Spoiler 25 settembre UeD: Cristian va via

Ad un certo punto della puntata, infatti, scoppierà il caos. Cristian perderà le staffe e deciderà di abbandonare il centro dello studio per tornare al suo posto. Il giovane dirà di non avere più intenzione di restare in questo triangolo. Dopo la sua sfuriata ci sarà una presa di posizione da parte della corteggiatrice? Beatrix si deciderà a dire con chi ha intenzione di continuare o vuole andare avanti cos’ a lungo?

Le anticipazioni della puntata del 25 settembre di Uomini e Donne, dunque, rivelano che non mancheranno le discussioni. In merito a Manuela, invece, di lei si è parlato poco nei giorni scorsi, pertanto, non resta che attendere la prossima puntata per vedere se ci saranno delle novità. A generare sgomento, poi, continueranno ad essere le assenze di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Nella scorsa puntata Gianni ha fatto un riferimento al napoletano durante una lite con Aurora, ma il suo nome non è stato fatto esplicitamente, che ci sia una sorta di tabù nei suoi riguardi?