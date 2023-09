Amici 23, sapete dove avete visto Holy Francisco? Ecco dove si è presentato con un altro nome

Ieri 24 settembre, è iniziato con grande attesa ed entusiasmo da parte dei fan Amici 23. Tante novità, colpi di scena e soprattutto tanti ragazzi nuovi, di cui alcuni già famosi.

Questo è sicuramente il caso di Holy Francisco. Sapete dove lo abbiamo già visto? Non lo immaginereste mai

Amici 23, Holy Francisco già famoso: lo ricordate?

Beh, lo scorso anno chi ha seguito X Factor, sicuramente averà notato un ragazzo molto simile a Holy Francisco. A quanto pare il ragazzo che si è presentato alle audizioni con il suo nome di battesimo Francesco Guarnera portando il singolo controverso dal titolo “Martina” era proprio lui. Ecco una piccola parte del testo della canzone: “Martina sei una stronz*.

Perché sono qua sotto mentre sorseggio una birra che ti aspetto già da un’ora. E guardo l’orologio e 2 minuti mi sembrano come fossero una vita. E cerco di capirti ma sei complicata come quando faccio mate a scuola. Martina sei una stronz*. Ma se Mi porti un po’ dentro al tuo mondo, Sai che sono po’ più Felice, e sorrido dicendo che Martina sei una stronz*.

Francesco Guarnera scelto dal team Anna Pettinelli

Quando si è presentato ad X Factor è stato scartato da Ambra Angiolini durante i bootcamp. La cantante ed attrice ha deciso di non portarlo ai Live nonostante il disaccordo da parte del pubblico. Oggi però Francesco Guarnera h a voluto darsi una seconda chance e da ieri il ragazzo è un allievo ufficiale della scuola di Amici.

Presentandosi con un look diverso, partendo dal colore dei capelli, a volerlo a tutti i costi è stata Anna Pettinelli. Anche in questo caso la sua canzone ha fatto “colpo”, titolo compreso (il pezzo che ha proposto si chiama “Tananai”). Insomma, per adesso non possiamo far altro che augurargli un grande in bocca al lupo.