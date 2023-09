Elga Enardu e Diego Daddi di Uomini e Donne si sono lasciati? Lei fa le valigie: “Cuore a pezzi” (FOTO)

Brutte notizie per una coppia nata a Uomini e Donne. I protagonisti di questa vicenda sono Elga Enardu e Diego Daddi. I due si sono conosciuti nel talk show di Maria De Filippi diverso tempo fa, ma non partecipavano allo stesso trono.

Il destino, però, ha voluto ricongiungerli, sta di fatto che, dopo un po’ di tempo, hanno iniziato la frequentazione al di fuori del programma e poi è arrivato il matrimonio. Adesso, però, a distanza di un po’ di anni da quel lieto evento, è arrivata una brutta notizia.

Elga e Diego Daddi matrimonio finito? Le parole criptiche di lei

La relazione tra Elga Enardu e Diego Daddi sembra essere giunta al capolinea. A dare segnali abbastanza espliciti sulla faccenda è stata la donna. Quest’ultima è molto attiva sul suo profilo Instagram. Nel corso della giornata di ieri, infatti, non ha fatto altro che mandare messaggi abbastanza tristi, i quali hanno lasciato trapelare che ci fossero dei seri problemi nel suo matrimonio.

Elga è solitamente sempre solare e propositiva sul web. Ieri, però, il suo ottimismo ha lasciato spazio ad un bel po’ di tristezza. Tutto ha avuto inizio da un video in cui la donna era insieme ai suoi cagnolini ed ha detto che quella fosse la sua vera famiglia. I più sospettosi hanno subito ipotizzato che si trattasse di una stoccata a Diego. La “conferma” è poi arrivata in un secondo momento.

La Enardu “conferma” tutto, parla anche Serena

Successivamente, infatti, Elga ha pubblicato una foto in cui sono riprese due valigie. A corredo dell’immagine, poi, la giovane ha inserito una didascalia in cui ha sceito di avere il cuore a pezzi ma, nonostante questo, di essere pronta a ripartire. Come se non bastasse, poi, nelle ore seguenti, ha pubblicato un nuovo sfogo in cui ha dichiarato di essere in un momento molto difficile della sua vita. Proprio in un momento così particolare si sente di dover ringraziare sua madre.

La donna, infatti, le ha sempre insegnato ad essere una persona libera e indipendente. Grazie alla sua “forza” economica, infatti, adesso ha preso la decisione che ha ritenuto più opportuna senza alcun tipo di condizionamento. Sulla faccenda è intervenuta anche Serena. Quest’ultima ha confermato che sua sorella sia in un momento molto particolare e difficile. Le persone che le vogliono bene dovrebbero evitare di farle domande esplicite in merito alla situazione, anche perché ormai è tutto molto palese.