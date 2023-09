Grande Fratello, concorrenti negano la pasta a Vittorio: “Non gliela dare” sul web è bufera (VIDEO)

Dopo un paio di settimane dall’inizio del Grande Fratello stanno iniziando a palesarsi le prime antipatie e ad essere preso di mira in questi giorni c’è Vittorio Menozzi. Il concorrente è, attualmente, tra i nominati, pertanto rischia l’eliminazione.

Gli utenti del web, però, lo stanno molto supportando a causa di alcuni episodi che si sono verificati all’interno della casa. Alcuni coinquilini, infatti, hanno compiuto dei gesti un po’ sgradevoli nei riguardi del ragazzo. Vediamo cosa è successo.

Vittorio isolato dal resto del gruppo

Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sono gli unici due concorrenti del Grande Fratello che, per il momento, stanno creando un po’ di dinamiche e discussioni. Soprattutto il primo in queste ore si è trovato al centro di una situazione un po’ incresciosa. Il ragazzo ieri pomeriggio si è cucinato un piatto di pasta da solo. Prima di poterlo mangiare, però, Anita lo ha redarguito dicendogli che la quantità di pasta che fosse presente in cucina appartenesse ad Alex, Massimiliano e Claudio.

Vittorio, allora, con fare piuttosto infastidito dalla cosa, è tornato in cucina per posare il cibo che intendeva mangiare. Successivamente, poi, c’è stato un episodio alquanto sgradevole che ha animato parecchio gli umori dei telespettatori. Nello specifico, infatti, a orario di cena, Massimiliano si è reso conto che la sua quantità di pasta fosse effettivamente un po’ troppa. Ebbene, a quale punto c’è stata una risposta molto sgradevole da parte di Anita. (Continua dopo il video)

#GrandeFratello #Gf

Ma Vittorio per mangiare un piatto di pasta cosa dovrebbe fare?

La cucina la comanda Rosy, ieri si è fatto un piatto di pasta da solo se lo sono mangiato, ora ne ha preso un po' dalla pentola e non va bene perchè è per gli altri, che dovrebbe mangiare? pic.twitter.com/WeoH7NhyP5 — fm (@La_gazzette) September 24, 2023

Pubblico del Grande Fratello indignato per il comportamento verso Menozzi

La ragazza, infatti, dinanzi la questione sollevata da Massimiliano, gli ha detto di cedere la parte di cibo che non volesse mangiare ad Alex, o a chi volesse. La cosa importante, però, è che non avrebbe dovuto darla ad un coinquilino del Grande Fratello, ovvero, Vittorio Menozzi. L’attore è sembrato piuttosto d’accordo con le parole della sua interlocutrice. Il protagonista, infatti, ha replicato dicendo che proprio per una questione di principio non avrebbe dato il suo cibo a Menozzi.

Il comportamento dei coinquilini ha indignato profondamente i telespettatori. In tanti, infatti, si sono riversati al di sotto dei video in questione che hanno immortalato l’evento dicendosi profondamente contrariati. Intanto, Vittorio è in nomination e, stando a quanto emerso dai sondaggi, non sembra essere tra coloro i quali rischiano l’eliminazione, in quanto sta ricevendo molti consensi.