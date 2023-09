Grande Fratello 2023, anticipazioni quinta puntata, 25 settembre 2023: primo eliminato e squalifica confermata

Dalla scorsa settimana il secondo appuntamento settimanale con il reality è stato anticipato al Giovedì, come ormai è noto a tutti. Stando agli spoiler la puntata di questa sera si prospetta già ricca di colpi di scena… Ma andiamo a vedere insieme cosa potrebbe accadere

Durante il corso dell’ultima puntata di giovedì scorso sono stati fatti i primi cinque nomi dei concorrenti in nomination. Uno di loro dovrà uscire questa sera dalla famosa Porta Rossa. Chi sarà tra Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi? Cesara Buonamici, ha deciso di “graziare” Beatrice, donandole l’immunità. Secondo i bookmackers a dover lasciare la casa sarà proprio Claudio.

Ovviamente si tratta solo di pronostici. Puntata dopo puntata, Signorini sta facendo conoscere al pubblico anche alcuni lati dei concorrenti che non conosciamo. La scorsa settimana è stata la volta di Samira Lui e questa sera invece toccherà a qualcun altro…

Anticipazioni: Possibile squalifica per Vittorio in diretta questa sera

Bestemmia per Vittorio Menozzi? Questa è la domanda che sta tenendo banco da ieri sui social. Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti ne sono convinti e, a turno, sono stati chiamati in confessionale per commentare il fattaccio. Anita è convinta che la bestemmia ci sia stata così come Arnold, Ciro e Marco.

Sempre Anita poi ha parlato anche con Angelica e Paolo e tutti sono convinti che il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei confronti del concorrente. Anche in questo caso per avere conferme bisognerà attendere la diretta che va in onda come sempre dalle 21.45 circa su Canale 5.