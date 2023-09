Il Paradiso delle signore trama 26 settembre: Umberto fa ingelosire Marcello

Nel corso della puntata del 26 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello comincerà a mostrarsi particolarmente insofferente nei riguardi di Umberto. Su di un altro fronte, anche Matilde sarà piuttosto indispettita dalla complicità che noterà tra Vittorio e Diletta.

In merito a Ciro, invece, il capofamiglia dei Puglisi compirà un gesto che metterà piuttosto in imbarazzo Maria. La D’Ambrosio, dal canto suo, avrà anche un incontro inaspettato con una persona. Vediamo tutto quello che accadrà.

Matilde gelosa di Vittorio al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 26 settembre del Paradiso delle signore rivela che Alfredo farà di tutto per aiutare Salvatore a riconquistare Elvira. A tal proposito, il giovane organizzerà un’uscita di gruppo. Come la prenderò la ragazza? In merito a Diletta, invece, la sua intesa con Vittorio sarà sempre più forte. La donna non ha nessuna intenzione di mollare la presa con Conti.

Di tutto questo se ne renderà conto anche Matilde. Quest’ultima non rimarrà molto entusiasta della cosa. Allo stesso tempo, però, capirà di non essere nella posizione per poter avanzare delle pretese da Vittorio. Intanto, la D’Ambrosio farà anche un incontro inaspettato. La donna si imbatterà in Tancredi, il fratello di Marco. I due avranno dapprima una conversazione molto tranquilla e cordiale. Successivamente, poi, Tancredi la metterà sull’attenti in merito ad un suo collega giornalista.

Trama 26 settembre: Umberto fa una confessione

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 26 settembre, vedremo che Umberto sarà sempre più partecipativo del difficile momento che sta vivendo Adelaide. Tra i due ci sarà un avvicinamento inaspettato che, ovviamente, non farà piacere a Marcello. Barbieri, dal canto suo, si mostrerà sempre più insofferente alla situazione, pertanto, è molto probabile che presto ci saranno dei colpi di scena a riguardo.

Il commendatore, dal canto suo, deciderà di raccontare tutto a Flora. L’uomo teme che la donna possa nutrire gelosia per l’interessamento che sta provando nei riguardi di Adelaide. Per tale ragione, preferirà essere onesto con la Ravasi. A casa Puglisi, poi, ci sarà un evento un po’ imbarazzante. Ciro, infatti, farà una telefonata a Vito. In tale occasione, ringrazierà il ragazzo per il gentile omaggio che ha fatto a sua figlia. Maria, però, non accoglierà di buon grado la cosa, sta di fatto che apparirà insolitamente imbarazzata dalla telefonata. Matteo, infine, ancora non riuscirà a trovare una soluzione per sua madre.