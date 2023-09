Barbara D’Urso torna in Italia: ecco dove e quando la vedremo in tv

Dopo un breve viaggio a Londra, Barbara D’Urso è pronta a tornare nel bel Paese e mettersi al lavoro. In terra britannica è sbarcata un giorno prima dell’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque targata Myrta Merlino., cosa al quanto strana per molti. Ma a quanto pare il suo ritorno è assicurato e ad annunciarlo è stata proprio lei stessa poco fa.

Dal prossimo 3 novembre, riprenderà il suo tour teatrale con lo spettacolo “Taxi a 2 piazze”, di cui è protagonista. Prima tappa prevista a Torino. La pièce, commedia degli equivoci di Ray Cooney, è già stata portata in diversi teatri nei mesi scorsi, dove ha avuto un ottimo riscontro. Ma la grande attesa per la conduttrice da parte del pubblico è prevista per la tv. Quando e dove la rivedremo?

Barbara D’Urso torna in Italia: ma dove la vedremo?

Di recente a parlare di Barbara D’Urso è stato Antonio Ricci. L’autore televisivo ha confermato che fino a gennaio la collega è vincolata da un contratto in esclusiva con il Biscione e quindi ha le mani legate sul fronte professionale.

Ricci però ha rivelato che alla collega le ha proposto Striscia ma quest’ultima almeno per adesso ha dovuto declinare l’offerta per via di questioni legali. Da gennaio però vuoterà il sacco e possiamo dire che vista la situazione chiunque muoverebbe il mondo per averla in un suo programma

L’addio tra la D’Urso e Mediaset

Ormai come è noto a tutti l’addio tra Mediaset e Barbara D’Urso non è stato in segno di pace. La conduttrice qualche mese fa ha detto la sua in una lunga intervista a Il corriere della Sera, facendo capire che la situazione non è stata affatto come la rete ha ammesso.

Barbara si è sentita “buttata fuori” senza preavviso e sopratutto senza salutare il suo pubblico. Per ora però continua a tacere, ma come ha riferito Ricci presto potrebbe vuotare il sacco e raccontare cose molto scoppiettanti. L’unica cosa che resta da capire adesso è scoprire chi si aggiudicherà questa prima intervista bomba