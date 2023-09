Uomini e donne oggi, lunedì 25 settembre 2023: Michele non convince e mente sulla De Filippi, il web smonta Gianni

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. La registrazione è partita con il seguito di quella di venerdì pomeriggio. Al centro studio si sono seduti Silvio e la nuova dama, dove entrambi hanno raccontato la loro esterna e come procede la loro conoscenza.

Largo spazio anche al trono classico, in particolar modo a Manuela e al suo corteggiatore Michele che da casa non convince affatto. Infine, si è parlato anche di Barbara De Santi e di Gemma Galgani

Ued:il web smonta Gianni Sperti

La puntata si è aperta con la conoscenza tra Silvio e la nuova dama Donatella. I due sono sembrati molto in sintonia tanto da salutarsi con un bacio a stampo davanti a tutti. L’esterna è andata benissimo e Gianni ha subito chiesto alla nuova arrivata come si fosse comportato il cavaliere, o meglio se avesse avuto modi volgari.

La donna ha precisato che Silvio è un gentil uomo e così Sperti non ha perso occasione per criticare Gemma. L’opinionista ha addirittura lasciato intendere che la Galgani avrebbe inventato tutto sul comportamento spinto dell’uomo ma la risposta è arrivata direttamente dal pubblico. Quest’ultimi in rete hanno ricordato quante volte Silvio ha esagerato con la torinese mettendola in pieno imbarazzo.

Uomini e donne oggi: Michele nel mirino del pubblico

La puntata di oggi 25 settembre è andata avanti con Manuela Carriero al centro studio. Maria De Filippi ha fatto notare a tutti la simpatia della giovane per Michele, il corteggiatore napoletano dalla battuta facile. Infatti, anche in esterna il giovane si è inventato che Maria gli ha confermato in studio che gli altri corteggiatori “puzzano”.

Ed è proprio il suo modo di scherzare che ha colpito Manuela e allo stesso tempo le persone a casa. Cì’è da dire però che tutto questo suo modo di fare non ha convinto proprio tutti. Da un lato c’è chi crede alla sua buona fede, dall’altro invece no. Infatti, in tanti credono che sia finto e costruito