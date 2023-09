Ilary Blasi si becca il Tapiro da Striscia la Notizia, ma poi sbotta: la stoccata a Totti e Noemi

Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia ci sarà un servizio in cui Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Ilary Blasi. I motivi celati dietro questa decisione da parte degli autori del programma satirico di Canale 5 sono alquanto evidenti.

Ad ogni modo, prima della messa in onda della puntata, Ilary ha voluto fare qualche spoiler in merito a quello che accadrà. In tale occasione, non ha esitato a lanciare una stoccata contro Francesco Totti e Noemi Bocchi. Vediamo cosa ha detto.

Striscia la Notizia parte col botto: Tapiro d’oro ad Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata la destinataria del Tapiro d’oro di Striscia l Notizia. Il motivo per il quale Valerio Staffelli ha effettuato questa consegna, che ricordiamo andrà in onda nella puntata di questa sera del programma, risiede sicuramente nelle ultime vicende che sono accadute. In questo periodo, infatti, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati beccati a spiare il profilo di Ilary Blasi. La cosa, chiaramente, non è passata inosservata.

Il video in questione ha fatto il giro del web e, naturalmente, è finito anche tra le mani di Ilary. La donna ha commentato la faccenda a suo tempo facendo dell’ironia. Durante una visita oculistica, infatti, ha detto che adesso poteva spiare meglio anche lei. Dopo tutti questi battibecchi e frecciatine, dunque, il Tapiro era inevitabile. Ilary, però, ha deciso di non rimanere in silenzio, ed ha replicato con la sua solita astuzia e ironia.

Ilary lancia una stoccata a Totti e Noemi

In particolar modo, infatti, Ilary Blasi ha mostrato tra le sue Instagram Stories il Tapiro ricevuto da Valerio Staffelli di Striscia la notizia. A tal proposito, però, ha voluto aggiungere una stoccatina. Nel dettaglio, rivolgendosi all’inviato, gli ha chiesto se, effettivamente, fosse lei la destinataria del Tapiro. Molto probabilmente, infatti, Staffelli avrebbe dovuto consegnarlo ad “altre persone”.

Anche se i nomi non sono stati fatti in maniera esplicita, il riferimento a Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato alquanto evidente e palese. Ad ogni modo, se queste sono le premesse emerse da questo fuorionda, sicuramente ce ne saranno da vedere delle belle durante la puntata di questa sera. Ilary, infatti, si sarà sicuramente lasciata sfuggire qualche stoccata anche durante la consegna. Non resta che attendere l’appuntamento di stasera con la prima puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia.