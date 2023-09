Terra Amara, anticipazioni dal 15 ottobre 2023: Demir resta vittima della di una folle gelosia

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia ci fanno sapere che Demir prenderà una drastica decisione nei confronti di una donna arrivando a cacciarla via dalla villa.

L’uomo perderà la testa dopo che quest’ultima le racconterà tutta la verità sulla sua amante. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli.

Terra Amara anticipazioni dal 15 ottobre: Demir scopre l’inganno e perde la testa

Gli spoiler turchi relativi ai prossimi episodi ci fanno sapere che Demir si troverà davvero in una situazione molto difficile. Le vicende che stiamo per raccontarvi dovrebbero andare in onda dal prossimo 15 ottobre 2023. Come tutti sanno lo Yaman tradirà la moglie con la nuova dottoressa del paese, Umit. Purtroppo, la loro relazione si rivelerà ben presto un incubo per lo stesso Yaman.

Quando lui deciderà di tornare con Züleyha e mettere fine alla loro relazione clandestina, la donna farà di tutto per rendergli la vita impossibile, fino ad inventarsi una gravidanza. l’uomo potrà contare solo sull’affidamento e il sostegno di Sevda, che considera come una seconda madre.

Anticipazioni: Sevda sbattuta fuori dalla villa

Sevda sarà per Demir una voce amica, capace di ascoltarlo e consigliarlo ma anche tra di loro tutto si metterà malissimo. Le cose cambieranno drasticamente quando lo Yaman verrà a conoscenza che Sevda è la vera madre di Umit. Demir si sentirà tradito dalla donna e non si renderà conto su come abbia fatto a non accorgersene di nulla. Il ricco imprenditore diventerà una furia e sfogherà tutta la sua rabbia sull’ex cantante.

A nulla serviranno le sue giustificazioni: Sevda verrà cacciata fuori dalla casa. Trovandosi da solo, lo Yaman racconterà tutto a sua moglie, compreso del tradimento. Zuleja lo informerà di essere a conoscenza di tutto e di aver taciuto fino ad oggi solo per paura di una sua reazione. Alla fine Demir, le prometterà di starle sempre accanto e di non aver nessun altro erede se non i suoi figli