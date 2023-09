Bestemmia al Grande Fratello 8, il Video non lascia dubbi: squalifica in arrivo per Garibaldi

E’ partita davvero la bestemmi al Grande Fratello? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo sui social dopo aver letto tale notizia. Ma cosa è successo? Secondo gli utenti di Twitter sarebbe davvero una brutta parola alla bocca di Garibaldi durante un momento di gioco nella Casa

Giuseppe, concorrente del reality, ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria). Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico.

Bestemmia al Grande Fratello : il video che fa discutere

Secondo alcuni utenti non ci sono dubbi, Garibaldi ha bestemmiato e merita di essere squalificato. Alfonso Signorini infatti per questa edizione ha preteso rispetto delle regole, come del resto anche Pier Silvio e ora è il caso che tali regole vengano rispettate. Ecco il VIDEO incriminato:

C’è da dire però che su Twitter gli utenti si sono già divisi su chi ipotizza una squalifica lampo e chi invece non ha sentito proprio nulla. Voi da che parte state?