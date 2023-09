Oroscopo 26 settembre 2023: Gemelli distratti, Sagittario sconfortati

Le previsioni dell’oroscopo del 26 settembre invitano gli Ariete ad essere un po’ più propositivi in ambito sentimentale. I Capricorno devono agire in maniera un po’ più astuta.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata un po’ fiacca dal punto di vista degli impegni. Se avete un po’ di tempo libero in più, allora approfittatene e cercate di adoperarlo nel modo migliore. In amore c’è bisogno di una scossa.

Toro. L’oroscopo del 26 settembre vi invita ad essere un po’ più pazienti. Nel momento in cui le cose iniziano a non andare più nel modo sperato, vi annoiate. Nella vita, però, è necessario combattere per far valere le proprie opinioni.

Gemelli. In questo momento vi sentite un po’ con la testa tra le nuvole. Cercate di tornare con i piedi per terra in modo da ripristinare l’ordine e la situazione. Dal punto di vista sentimentale ci vuole coraggio.

Cancro. I nati sotto questo segno devono guardare al futuro con maggiore ottimismo e determinazione. Ci sono degli alti e bassi nella vita che sono del tutto normali e fisiologici, quindi, non temete.

Leone. Non arrendetevi al primo no che riceverete, soprattutto se siete convinti che ciò che state facendo sia giusto. Dal punto di vista professionale bisogna darsi da fare un po’ di più per arrivare lontano.

Vergine. Meglio non essere troppo polemici in amore. Il periodo è favorevole, tuttavia, dovete cercare di non perdere troppo tempo in chiacchiere. Dal punto di vista professionale, osate.

Previsioni 26 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, questo potrebbe essere il momento giusto. In ambito sentimentale è necessario aprire gli occhi e allargare i vostri orizzonti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 26 settembre vi invitano ad essere produttivi. Non dovete arrendervi dinanzi un ostacolo, ma dovete prenderlo come sprono per fare sempre meglio.

Sagittario. Non lasciatevi scoraggiare da una giornata no. I momenti di sconforto capitano a tutti, ma la cosa importante è riuscire ad andare avanti senza pensare troppo al passato. Confidate nel vostro futuro.

Capricorno. Ci sono dei momenti nella vita di una persona in cui è necessario fermarsi e lasciare spazio agli altri di esprimersi. Spesso tendete ad esporvi tanto, ma adesso è tempo di lasciare questo compito agli altri.

Acquario. Chi sta cercando di portare a compimento un obiettivo importante non deve demordere. Nessuna cosa bella si conquista senza aver prima sofferto un po’. In amore dovete essere più creativi.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo che riguarderanno soprattutto i single. Per quanto riguarda le coppie, invece, devono essere più fantasiose.