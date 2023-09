Uomini e Donne anticipazioni 26 settembre: tronista va via, interviene Maria

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda martedì 26 settembre ci sarà un momento molto concitato che, stranamente, non riguarderà il trono over. Di solito, infatti, almeno in questa edizione del dating show di Maria De Filippi, i momenti più dinamici si sono verificati tra i più adulti.

A quanto pare, però, le dinamiche inizieranno a farsi piuttosto accese anche tra i più giovani. Durante la puntata di ieri si è parlato del trono di Manuela Carriero. Adesso, invece, ci si soffermerà sui due tronisti maschi, e la situazione degenererà.

Beatrix crea discordia a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 26 settembre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Brando e Cristian. I due ragazzi si stanno relazionando con le loro corteggiatrici, ma gli animi diventeranno già piuttosto accesi. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che i due stanno frequentando anche una ragazza in comune, ovvero, Beatrix. Lei li ha colpiti entrambi, non soltanto per il suo aspetto fisico che è davvero gradevole, ma anche per il suo trascorso, che è molto particolare.

Ad ogni modo, anche se è passato pochissimo tempo da quando i tre hanno intrapreso questo triangolo, una delle parti inizierà a mostrarsi particolarmente spazientita. Nello specifico, infatti, nella messa in onda odierna vedremo che Cristian perderà le staffe. Dopo aver preso visione di un’esterna tra Beatrix e l’altro corteggiatore Brando, scoppierà il caos in studio.

Anticipazioni 26 settembre: Cristian via, interviene Maria

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, pare proprio che nella puntata del 26 settembre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Cristian, che si è sempre dimostrato molto pacato e tranquillo, darà luogo ad una scenata in quanto non tollererà il comportamento di Beatrix. Il giovane, infatti, deciderà di non restare più al centro dello studio e andrà via.

Il ragazzo deciderà di tornare al suo posto. Prima di farlo, però, non sappiamo ancora se lascerà anche temporaneamente lo studio, oppure no. Ad ogni modo, per sedare un po’ gli animi sarà certamente necessario l’intervento della padrona di casa che, con i suoi modi di fare pacati e rasserenanti, sicuramente riuscirà a riportare tutto all’ordine. Nel corso della puntata, poi, si parlerà anche di altri esponenti del trono over, per lo più personaggi nuovi che stanno intraprendendo delle nuove conoscenze.