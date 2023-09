Grande Fratello 2023, cambiamenti in arrivo: salta il doppio appuntamento

Il programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe subire qualche modifica nel corso delle puntate

Potrebbero esserci grandi cambiamenti in vista nei prossimi appuntamenti con il reality di Canale 5. Ovviamente, il motivo riguarda gli ascolti che rispetto allo scorso anno sono in grande calo. La produzione e tutto lo staff starebbe quindi pensando di apportare modifiche al cast e di ritornare addirittura alle origini.

Come riporta Anticipazionitv. i vertici del Biscione sembrano avere intenzione di provare ad andare avanti con una sola puntata a settimana, quella del lunedì, e lasciare quella del giovedì ad altri programmi che potrebbero ottenere un dato più alto.

Cambiamenti in arrivo al Grande Fratello: Gli ascolti non premiano

Dopo il primo cambio del doppio appuntamento dal venerdì al giovedì ecco che spunta una nuova ipotesi. Il Grande Fratello non sta appassionando, forse complice il cast che fino ad oggi non sta facendo impazzire ma anche le nuove regole antri trash. Purtroppo, è inutile negarlo ai telespettatori piace lo spettacolo nel vero senso della parola.

Allora, cosa potrebbe accadere? Beh, a poche ore dall’inizio della quinta diretta ecco che è spuntata fuori l’ipotesi di un solo appuntamento a settimana. Sempre più esperti sono convinti che il reality non sarà prolungato in quanto il tetto da raggiungere per ottenere altri due mesi di programma sarebbe fissato al 20% di share e al momento siamo fermi sul 17%.

Il Grande Fratello cancellato ancora? Addio all’appuntamento del giovedì

L’obiettivo principale dei vertici Mediaset è quello di alzare nella maniera più assoluta gli ascolti del Grande Fratello. A questa situazione già decisamente altalenante bisogna aggiungere il ritorno di Imma Tataranni in prima serata su Rai da questa sera. Infatti, sicuramente in base agli ascolti di domani la produzione deciderà il da farsi.

Al momento, però l’appuntamento del lunedì resta quello più seguito con uno share pari al 19 %, quindi è probabile che resti solo questa giornata. Per quanto riguarda il giovedì, invece, si vocifera che possano andare in onda altri programma, meno impegnativi ma sicuramente più proficui in proporzione di share.