Un posto al sole, anticipazioni martedì 26 settembre 2023: Lara ritrova Ida, Alberto sfoga la sua rabbia su Clara

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella di domani martedì 26 settembre sarà sicuramente un episodio da non perdere.

Lara finalmente ritroverà Ida, mentre Alberto deluso e arrabbiato con Diana sfogherà la sua rabbia contro Clara. Nunzio per non pensare a Rossella, cercherà di distrarsi con Diana mentre Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, troverà un modo per affittare una stanza alla Terrazza. Renato però potrebbe non essere ancora d’accordo.

Un posto al sole anticipazioni 26 settembre: Alberto perde il controllo, Tommaso viene ritrovato

Alberto si è illuso fin dal primo istante di poter conquistare Diana. A quanto pare, però, il bel avvocato non ha fatto i conti con il rifiuto della donna. L’architetto è interessata a Nunzio e anche lo stesso chef pur di dimenticare Rossella sembra sia intenzionato a portare avanti la frequentazione. Il Palladini, capito di essere stato preso in giro, andrà su tutte le furie e mediterà vendetta. Prima però sfogherà la sua frustrazione sulla stessa Diana e poi inizierà con Clara.

Le anticipazioni relative alla puntata di domani ci fanno sapere ancora che Marina ha spinto Roberto a denunciare Lara ma nello stesso tempo il Ferri vuole dare la possibilità alla Martinelli di mettersi in contatto con Ida e ritrovare Tommaso. Vista la situazione la Giordano darà ragione al suo uomo e fortunatamente il piano della dark lady porterà riusltati sperati. Tommaso tornerà a casa sano e salvo.

Spoiler martedì 26 settembre: Nunzio si distrae con Diana

Nel corso dell’episodio vedremo anche avvicinarsi sempre di più le nozze di Rossella. Nunzio distrutto da questo matrimonio e dall’idea di perdere Ross cerca di non pensarci e sembra volersi consolare con Diana.

Intanto Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, troverà un modo per affittare una stanza alla Terrazza ma neanche in questa occasione Renato sarà contento. Le metterà i bastoni tra le ruote? Non ci resta altro che aspettare il nuovo episodio per vedere cosa accadrà