Grande Fratello, Gisela Torresan ancora bugie nella Casa e alla produzione: ex dell’Isola svela tutto

E’ senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate e seguite all’interno della casa del Grande Fratello. Uno dei motivi riguarda la sua veriticità all’interno del programma. Pare, infatti, che la gieffina abbia detto tantissime bugie sia alla produzione che ai suoi coinquilini. Adesso a parlare è un ex isolana che sembra conoscerla molto bene.

In un video su tik tok, Viviana Bazzani, ha cercato di fare un quadro completo delle presunte bugie raccontate dalla giovane concorrente del Grande Fratello e che oggi rischia di essere eliminata dal reality essendo in nomination

Gisela Torresan ancora bugie: ecco cosa dichiara un ex isolana

Ma su cosa avrebbe mentito Gisela? A quanto pare a smascherarla ci ha pensato un ex partecipante dell’Isola dei famosi che sembra tra l’altro conoscerla molto bene. La gieffina ha colpito tutti fin dal suo primo ingresso grazie al suo viso angelico e la sua disponibilità .

Purtroppo, almeno secondo la Bazzani le cose non stanno realmente così: la giovane avrebbe detto tantissime bugie. Scendendo nel dettaglio, Gisela non è vero che non ha mai preso un treno o un pullman sopratutto quando era studentessa. Lo stesso riguarda anche il trucco, secondo alcune fonti non è assolutamente vero che la gieffina non ami il make up.

Gisela Torresan pronta a rispondere alle accuse?

Bazzani infine avrebbe anche contestato le sue parole sull’amore per la solitudine, sebbene voglia aprire una sorta di B&B, oltre che sottolineare il cambio di bio poco prima del suo ingresso nella Casa del GF, da influencer a operaia. Il vero scoop avrebbe a che fare proprio con le sue presunte dimissioni dal lavoro, mai svelate durante il Grande Fratello.

Gisela, non avrebbe detto la verità anzi avrebbe omesso alla produzione di essersi licenziata pochi gironi prima di entrare in casa senza dare nessun preavviso al suo datore di lavoro. Al momento tutte queste “critiche” ovviamente non sappiamo se sono verità o meno qual che è certo però è che Alfonso stasera potrebbe mettere la Torresan davanti al fatto compiuto e in questo modo lei avrebbe l’occasione di rispondere ad ogni punto