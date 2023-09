Rottura Elga Enardu e Diego Daddi, ora parla lui: ecco cosa ha rivelato (FOTO)

Ieri è trapelata una notizia piuttosto incresciosa che7 riguarda Elga Enardu e Diego Daddi. I due ex volti di Uomini e Donne pare stiano attraversando un momento di forte crisi. La sorella di Serena, infatti, ha fatto anche le valigie per tornare a casa dei suoi.

Ad ogni modo, fino a questo momento, la giovane ha preferito non parlare in maniera esplicita di tutta la situazione delicata che sta affrontando. A fare qualche confessione in più a tal proposito è stato Diego. Vediamo cosa ha detto.

Il brutto momento tra Elga e Diego

Dopo i numerosi sfoghi di Elga Enardu, anche Diego Daddi ha deciso di dire la sua in merito alla cisi che starebbe vivendo il suo matrimonio. La donna si è lasciata molto andare con i suoi fan, in quanto ha dichiarato che, secondo il suo punto di vista, condividere il proprio dolore ed aprirsi sia una cosa molto importante e di grande aiuto. Malgrado questo, però, ha chiesto delicatezza ai suoi follower esortandoli a non fare domande troppo personali.

Dello stesso avviso è stata anche Serena, la quale ha invitato tutte le persone che vogliono bene ad Elga a rispettarla e a non chiederle a tutti i costi i dettagli di quanto accaduto, poiché questo sarebbe solo pettegolezzo. Alla luce di tutto ciò, in queste ore è stato Diego a rompere il silenzio. Il ragazzo ha ammesso che mai avrebbe voluto fare questo discorso, tuttavia, è arrivato ad un punto in cui non può esimersi.

Daddi rompe il silenzio sulla Enardu: è stato lui a sbagliare?

Attraverso delle Instagram Stories, Diego Daddi non ha mai menzionato esplicitamente Elga Enardu, tuttavia, le sue parole sono state piuttosto chiare. Il giovane ha ringraziato tutti per l’affetto che sta ricevendo in questo periodo. Successivamente, poi, ha fatto una promessa. Il suo obiettivo, infatti, è quello di riuscire a recuperare tutto in quanto al momento è l’unica cosa che desidera.

In seguito, poi, ha svelato che nella vira non si può scegliere il momento in cui combattere. Le cose capitano e basta, e a noi non resta da fare altro che adattarci alle situazione e affrontarle. Attraverso le sue parole, dunque, si è intuito che la decisione di interrompere probabilmente il matrimonio possa essere scaturita da Elga. Se Diego vuole recuperare, dunque, è probabile che sia stato lui a commettere qualche errore? Per il momento sono solo ipotesi e supposizioni. Non resta che attendere per vedere se trapeleranno altri dettagli.