Paola Caruso torna ad Avanti un Altro! dopo il dramma del figlio? Cosa è emerso

Nel corso del fine settimana appena passato, a Verissimo è stata ospitata l’ex Bonas di Avanti un Altro! Paola Caruso. La donna ha raccontato gli sviluppi di suoi figlio Michelino, a seguito del brutto incidente che gli è capitato un po’ di tempo fa.

Il pubblico si è diviso dopo la messa in onda di questa intervista. Alcuni l’hanno reputata assolutamente fuori luogo e troppo incentrata sulla spettacolarizzazione del dolore. Altri, invece, ne hanno approfittato per mandare messaggi di affetto e di vicinanza alla donna. In queste ore, però, sul web è spuntata un’altra notizia che riguarda la showgirl.

Il rumor sul ritorno di Paola Caruso ad Avanti un Altro!

Le esperienze lavorative nel mondo della televisione dopo Avanti un Altro! sono terminate per Paola Caruso. La donna, infatti, non è stata più chiamata a lavorare per nessun programma, sta di fatto che si è dedicata ad altro. Attualmente, infatti, sta coltivando la carriera da influencer, anche se i suoi impegni passano i secondo piano a causa della difficile situazione che sta vivendo suo figlio.

Ricordiamo che il piccolo Michele ha un serio problema alla gamba a seguito dell’iniezione fatta da un medico di Dubai di un medicinale che qui in Italia è assolutamente vietato. Sono anni, ormai, che Paola sta vivendo un vero e proprio calvario, pertanto, ha poco tempo da dedicare al suo lavoro. Molto presto, però, le cose per lei potrebbero cambiare. Si vocifera, infatti, che la donna sia stata scelta come nuova Bonas del programma preserale di Paolo Boolis.

La reazione degli utenti del web

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni trapelate sui social e diffuse dall’influencer Amedeo Venza, pare proprio che Paola Caruso sia stata scelta come nuova Bonas di Avanti un altro! Il programma di Paolo Bonolis era rimasto sprovvisto di questa figura dopo l’uscita di scena di Sophie Codegoni. Quest’ultima, infatti, non è stata confermata nel suo ruolo, e c’è chi vocifera che sia a causa di una violenta lite avuta con Sonia Bruganelli, responsabile dei casting.

All’anno venturo ci sarà la ripartenza dell’irriverente game show di Canale 5, pertanto, urge trovare necessariamente una persona che ricopra il ruolo di Bonas. Intanto, gli utenti del web sono apparsi entusiasti di vedere la Caruso ricoprire questo incarico. Dopo tutto quello che sta vivendo con suo figlio, sarebbe per lei una bella notizia, in grado di distrarla anche un po’ da questa situazione.