Terra Amara, anticipazioni e spoiler al 1° Ottobre 2023: arriva l’affascinante dottoressa, Demir fulminato

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. In questi giorni abbiamo assistito alla drammatica morte di Yilmaz Akkaia ma quello che ci attende nelle prossime settimane sarà un vero e proprio colpo di scena per gli spettatori.

L’ex meccanico ormai è fuori dalla serie e al suo posto arriverà un’affascinante dottoressa che sarà al centro della trama. Si perchè la donna di nome Umit farà perdere la testa a Demir, al punto di tradire la moglie.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 1° ottobre: Gaffur truffato, Zuleja nuova signora di Cukurova

Con la morte di Yilmaz Zulehja decide di andare via dalla villa, per non dare modo al paese di parlare sulla sua reputazione. Demir però decide di darle una possibilità e la invita a restare alla casona. Gaffur ha appena ricevuto una lettera da parte del centro dell’impiego, quindi è pronto a partire per la Germania. Qui il tuttofare spera di costruirsi una vita migliore. Purtroppo, appena giunto ad Istambul si rende conto di essere stato truffato e con una scusa di sentire una certa malinconia si fa riassumere dalla Yaman.

Una settimana dopo la morte di Akkaya, Fekeli decide di organizzare una messa in onore del figlio invitando tutta la famiglia e amici. Ma non è tutto perchè qui avviene un salto temporale di circa tre mesi. Zuleja eredita l’impero di Hunkar e diventa lei la nuova signora di Cukurova. Intanto, il marito fa un incontro che lo spiazza. Demir conosce Umit, una donna bella e misteriosa. Fikret, invece, raggiunge la lapide di Adan Yaman senior, e si lascia andare ad un lungo sfogo e persino a degli atti vandalici.

Demir folgorato dalla bellezza di Umit, lei però lo inganna

Umit è da poco giunta a Cukurova, e trovandosi in difficoltà viene aiutata per caso da Demir. Nel frattempo, l’uomo le fa delle domande circa la sua identità, ma, evidentemente, la donna non vuole rispondergli. Ancora nessuno lo sa, però lo Yaman ha davanti a sé il nuovo primario dell’ospedale del paese.

Quando Mujgan lo viene a sapere ci resta malissimo. In questo caso a consolarla ci pensa ci pensa Fikret e tra di loro inizia a nascere qualcosa. Sevda intanto sprona Demir a riconquistare Zuleyha. Lui, però, invita Umit all’evento di premiazione del Miglior Imprenditore di Cukurova come sua ospite.