Amici 23, cantante scartato denuncia gli “altarini” del talent: Maria attaccata pesantemente

Ieri 24 settembre 2023 è andata in onda la prima puntata di Amici. Un ritorno molto atteso e gradito da parte del pubblico tanto che il talent si è confermato un vero e prorpio successo per la rete ammiraglia. I docenti nella puntata in questione hanno scelto quali allievi scegliere per la classe, anche se ricordiamo che al momento tutto può cambiare.

Qualcuno, tra l’altro è risultato già molto conosciuto.. Tra i ragazzi non presi nella scuola c’è ne è stato uno che ha deciso di vendicarsi in maniera molto schietta, postando il suo punto di vista sui social

Sonoprimogenito “denuncia” la produzione di Amici 23: cosa è successo

Sonoprimogenito nella puntata di ieri di Amici 23 non h a passato le selezioni ed è andato via. Il ragazzo ha raccontato la sua esperienza nel programma per l’ammissione attraverso una canzone. Ecco alcune delle frasi che non sono passate inosservate. “Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato. Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato.

Starai fermo sul divano ma volevi un banco. Non sarà abbastanza bravo…oppure… Non hai i capelli afro colorati, non sei abbastanza personaggio per la De Filippi. Non hai fatto Ne Sanremo giovani e nemmeno X factor. Non hai fatto capricci nelle schede e nemmeno sul palco. Amici come un programma per tutti. Quando già sai bene chi saranno i nuovi eletti.”

Cantante scartato attacca la produzione: Maria risponderà?

Con questo tik tok Sonoprimogenito ha voluto mandare una vera e propria frecciatina al talent e alla stessa Maria De Filippi. In un certo senso il ragazzo ha voluto ironizzare sul fatto che nel programma si entra solo attraverso etichette discografiche e che bisogna avere per forza qualche storia d’amore per essere apprezzati.

Tutto questo, secondo il ragazzo riduce la possibilità per chi fa musica di avere un banco in classe. Sarà davvero così? A noi non sembra affatto