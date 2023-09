Il Paradiso delle signore anticipazioni 27 settembre: Fiorenza mette in crisi Adelaide

Le anticipazioni della puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide vivrà un momento di pura difficoltà a causa di Fiorenza. Diletta, dal canto suo, giocherà tutte le armi di cui è in possesso per riuscire a conquistare Vittorio.

Anche Salvatore le proverà tutte per cercare di riconquistare Elvira. In merito a Maria, invece, la ragazza apparirà molto turbata dopo un incontro con Matteo, e la cosa non passerà inosservata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Diletta le prova tutte con Vittorio al Paradiso delle signore

Nella puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide sarà stanca di continuare a piangersi addosso, pertanto, deciderà di fare il possibile per fare il suo ritorno trionfale in società. La donna, però, non sa che in agguato c’è una persona che c’è l’ha molto con lei. Salvatore, dal canto suo, inizierà a fare delle indagini per cercare di scoprire chi sia il nuovo fidanzato di Elvira. La giovane, infatti, ha rifiutato le sue avances dichiarando di essere impegnata con un’altra persona.

Maria e Matteo, nel frattempo, avranno un altro incontro. Stavolta, però, la fanciulla apparirà piuttosto in imbarazzo. La cosa verrà notata dalla sorella della giovane, la quale non potrà fare a meno di porsi delle domande a riguardo. Su di un altro versante,, poi, vedremo che Diletta proseguirà nel suo scopo di conquistare Vittorio. A tal proposito, sfodererà tutte le sue armi vincenti.

Anticipazioni 27 settembre: Adelaide in forte difficoltà

Il rapporto tra Diletta e Vittorio diventerà sempre più complice. Ad ogni modo, la donna intuirà che Conti non abbia la testa completamente libera. Per tale motivo, la protagonista si metterà ad indagare in merito al rapporto che c’è tra il direttore dello shopping center e Matilde. Le anticipazioni della puntata del 27 settembre del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Adelaide si troverà in difficoltà.

Flora, infatti, durante una conversazione con Fiorenza, si lascerà scappare qualcosa di troppo che riguarda la contessa. Ricordiamo che Umberto è stato onesto con la donna, pertanto, gli ha rivelato tutto ciò di cui è a conoscenza su sua cognata. Ebbene, la Gramini non si lascerà certamente sfuggire questa grande occasione. A tal proposito, la donna deciderà di mettere in scena un piano volto a mettere in forte difficoltà la sua nemica. Riuscirà nel suo intento?