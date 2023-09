Grande Fratello, Claudio Roma prime parole dopo l’uscita: “Ecco cosa non sono riuscito a fare”

Il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello è Claudio Roma. A distanza di due settimane circa dall’inizio del reality show, il giovane ha dovuto varcare nuovamente la soglia della porta rossa, questa volta per andare via.

A quanto pare, il giovane non è riuscito ad arrivare al pubblico da casa o, semplicemente, non è piaciuto per alcuni comportamenti assunti. Ad ogni modo, una volta fuori dal programma, il giovane ha rotto il silenzio ed ha svelato cosa pensa a riguardo.

Le prime parole di Claudio dopo l’uscita dal Grande Fratello

Claudio Roma è il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello. Dopo diverse turnazioni di nomination, alla fine, il pubblico da casa si è espresso contro il giovane, facendo in modo che dovesse abbandonare il programma. Una volta furori dalla casa, Claudio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del reality show. A tal proposito, l’ex gieffino ha esordito dicendo di stare bene.

Con il passare dei giorni aveva iniziato a metabolizzare la faccenda, sta di fatto che aveva intuito che sarebbe stato lui ad essere eliminato dal programma. Il motivo, secondo il suo punto di vista, risiede nel fatto che non sia riuscito molto ad integrarsi con gli altri componenti della casa. Purtroppo, infatti, non è stato a suo agio, al punto da aprirsi e da dimostrare chi sia realmente.

Gli errori commessi da Claudio Roma

Questi atteggiamenti, ovviamente, nel contesto del reality show sono fortemente penalizzanti per i concorrenti. Probabilmente, però, a causare l’uscita di Claudio Roma dalla casa del Grande Fratello non è stato solamente questo. Molto probabilmente, i telespettatori non hanno gradito alcune sue uscite avute in questo periodo. Tra di esse figura, sicuramente, lo scontro tra il ragazzo e la cantante Fiordaliso.

In particolar modo, Claudio, con toni piuttosto bruschi e scortesi, esortò la donna ad uscire dal programma in quanto, ormai, i suoi traguardi li avesse raggiunti. In casa, secondo il punto di vista del giovane, meriterebbero di rimanere i ragazzi, che hanno ancora tanto da fare e sogni da coronare. I suoi riferimenti all’età della cantante hanno sollevato un grosso polverone sul web. Forse anche a causa di questo la percentuale di voti in suo favore è stata decisamente esigua.