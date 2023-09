Oroscopo 27 settembre 2023: Cancro parsimoniosi, Capricorno sul filo del rasoio

Le previsioni dell’oroscopo del 27 settembre invitano i Leone a ripartire da se stessi. I Bilancia, invece, stanno per vivere dei grossi cambiamenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La mattinata potrebbe cominciare in maniera poco energica. Ad ogni modo, verso il pomeriggio ci sarà un netto miglioramento. Se dovete sbrigare faccende importanti, rimandatele a questa parte della giornata.

Toro. Giornata molto produttiva sul lavoro. Lo stesso, però, non può dirsi per la sfera sentimentale. Molte coppie potrebbero sentirsi ad un punto di stallo, quindi, è necessaria una svolta.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 27 settembre vi invitano a non fermarvi dinanzi un ostacolo. Nel lavoro è importante mettersi alla ricerca di qualcosa di meglio se volete essere indipendenti.

Cancro. Cercate di badare un po’ di più alle spese. Soprattutto in questo periodo potrebbero esserci dei costi inaspettati, quindi, cercate di essere cauti e di non prendere delle decisioni troppo affrettate.

Leone. Meglio soli che male accompagnati. Questo è un detto che va sempre bene. Ricordate che nella vita la relazione più lunga e importante è quella con voi stessi, quindi, prendetevi cura di voi.

Vergine. Cercate di essere più pazienti e di non gettarvi subito a capofitto nelle cose senza valutare attentamente i pro e i contro. In amore dovete essere un po’ più comprensivi e venire in contro al partner.

Previsioni 27 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei grossi cambiamenti in arrivo per voi, specie dal punto di vista professionale. La cosa importante è non perdere mai il contatto con se stessi e i propri affetti. Siete stati un po’ distratti ultimamente.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Se siete single, l’oroscopo del 27 settembre vi invita ad osare. Il prossimo mese potrebbe portare con sé un po’ di sorprese, preparatevi.

Sagittario. Bisogna mettere alcune cose in chiaro, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Cercate di essere un po’ più audaci e non fermatevi dinanzi le apparenze. Non cercate sempre il consenso negli altri.

Capricorno. Vi sentite un po’ come sul filo di un rasoio. Se non siete particolarmente a vostro agio a causa di alcune cose che sono accadute, sia nel lavoro sia in amore, è tempo che vi allontaniate un attimo per rimettervi in sesto.

Acquario. Nella vita ci sono dei momenti in cui è necessario prendersi un momento unicamente per sé. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, lasciate parlare il vostro cuore e il vostro istinto che, in questo periodo, è infallibile.

Pesci. Non siate troppo polemici. Le previsioni dell’oroscopo vi invitano ad essere più leggeri, specialmente su questioni che non vi riguardano direttamente. Nel lavoro ci vuole determinazione.